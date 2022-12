Nvidia GeForce RTX 4080 : où acheter la carte graphique au meilleur prix ?

La GeForce RTX 4080 est disponible depuis novembre 2022 à un prix bien plus élevé que celui de la RTX 3080 au lancement. La Founders Edition s'affiche ainsi au prix public de 1399 €. Le tarif des versions custom peut grimper encore plus haut. On vous dit où acheter la nouvelle carte graphique de Nvidia au meilleur prix.

De la génération RTX 20XX à la 30XX, les cartes graphiques Nvidia connaissaient une belle progression en termes de performances. La série 40XX continue sur la même lancée. La nouvelle GeForce RTX 4080 devance ainsi d’une belle marge la RTX 3080 de 2020. Ses performances sont mêmes supérieures à celles de la RTX 3090 Ti.

Logiquement, Nvidia a aussi revu ses prix à la hausse. Les deux premières références de la nouvelle génération Ada Lovelace sont les RTX 4080 et 4090. La première s’affiche à un prix proche de celui de la RTX 3090 à son lancement.

Où acheter la GeForce RTX 4080 au meilleur prix ?

On commence donc par la Founders Edition de la GeForce RTX 4080. Moins d'un mois après son lancement le 16 novembre 2022, Nvidia annonçait une baisse de prix de l'ordre de 5%. Son prix conseillé est donc passé de 1469 € à 1399 € début décembre. Mais la carte graphique est en rupture de stock malgré son prix très élevé. C'est dire qu'elle fait quand même l'objet d'une forte demande.

MSI GeForce RTX 4080 VENTUS 3X OC 16GB RueDuCommerce 1399.9€ Découvrir l'offre

Fnac 1497.93€ Découvrir l'offre

Rakuten 1497.93€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1499€ Découvrir l'offre

Amazon 1619.09€ Découvrir l'offre

Pour être sûr de la trouver en stock, il faut donc se tourner vers les modèles custom. Ils sont davantage disponibles, mais à des prix plus élevés. On a fait le tour et vous proposons ici les meilleurs prix de la RTX 4080 en version MSI, ASUS ou encore Gigabyte.

MSI RTX 4080 Gaming X trio au meilleur prix RueDuCommerce 1499.9€ Découvrir l'offre

Fnac 1550.55€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1559€ Découvrir l'offre

Amazon 1656.35€ Découvrir l'offre

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 - OC Edition 1628.1€ Voir 1628.1€ Voir 1690.03€ Voir GIGABYTE GeForce RTX 4080 EAGLE OC 1536.56€ Voir 1549.9€ Voir 1554.89€ Voir 1563.61€ Voir ZOTAC GeForce RTX 4080 16 Go 1494€ Voir 1499.9€ Voir 1572.11€ Voir 1652.58€ Voir

Il faut donc compter au minimum 1399 € en ce moment pour s'offrir la RTX 4080 en version custom. Le modèle le moins cher que nous avons déniché pour le moment est la MSI GeForce RTX 4080 VENTUS 3X OC. Cette carte graphique est au meilleur prix sur Rue Du Commerce à 1399,99 €.

Caractéristiques et performances de la GeForce RTX 4080

Comme nous l'annoncions en introduction, la RTX 4080 offre de très grosses performances. Elle est suffisamment confortable pour encaisser n'importe quel jeu AAA récent en 4K. Vous avez l'assurance de profiter d'un framerate solide avec ou sans ray tracing. Et si le ray tracing est encore mieux géré sur cette nouvelle génération, c'est surtout le DLSS 3.0 qui fait des merveilles.

Pendant notre test de la RTX 4080 (Founders Edition), nous avons constaté que les performances étaient au minimum doublées en 4K. On passe par exemple de 55 i/s en moyenne sur Flight Simulator à 130 i/s lorsque le DLSS 3.0 est activé. Le gain de performances est encore plus impressionnant avec Cyberpunk 2077. Le framerate a simplement été multiplié par 4 avec le DLSS.

Pour la comparer avec aux RTX 3000, la RTX 4080 est plus puissante que la RTX 3090 Ti, le nec plus ultra de la génération précédente. Dans les faits, la nouvelle carte graphique est 13,5% plus performante que la RTX 3090 Ti en 4K. L'écart se creuse quand on la compare avec la RTX 3080 puisqu'elle la domine de près de 60% en moyenne.