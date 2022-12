Nividia baisse les prix européens des GeForce RTX 40XX, mais sans doute pas assez

Nvidia a décidé de baisser le prix de vente conseillé de ses cartes graphiques haut de gamme de dernière génération, les GeForce RTX 4080 et RTX 4090.

De l’avis de tous les experts, les GeForce RTX 4080 et RTX 4090 sont des cartes graphiques d’exception. Contrairement aux cartes haut de gamme des générations précédentes, elles sont si onéreuses que même les gamers les plus passionnés hésitent à mettre la main au portefeuille. De même, les RTX 6000 destinées aux professionnels s’échangent à des prix tels, que même les cabinets de designers et d’ingénieurs se posent probablement la question de l’intérêt d’investir dans du matériel aussi coûteux.

Nvidia baisse les prix de vente conseillés de ses produits sur le Vieux Continent. Cela dit, les cartes sont toujours aussi peu accessibles. La compagnie fait passer le prix de vente conseillé de la GeForce RTX 4080 de 1469 € à 1399 €, tandis que la GeForce RTX 4090 passe de 1949 € à 1849 €. Des réductions qui oscillent donc autour des 5 % ; c’est mieux que rien, mais c’est bien insuffisant pour rendre les RTX 4080 attractives.

À une semaine de l'arrivée des Radeon RX 7900, le rabais consenti sur les RTX 40XX n'est sans doute pas suffisant

Le GPU grand public le plus performant de Nvidia ne remporte pas le succès escompté. À la fin novembre 2022, les revendeurs affirmaient n’écouler que huit exemplaires par jour de la RTX 4080. Une désaffection due au faible écart de prix qui le sépare de l’ultra haut de gamme RTX 4090. Même si ce dernier est nettement plus cher, son rapport qualité/prix penche nettement en sa faveur.

Dans la guerre à la performance et aux prix que se livrent les fabricants de composants électroniques, c’est l’autre fondeur de Santa Clara qui pourrait tirer son épingle du jeu. AMD n’hésite pas à « brader » ses GPU. Alors que Nvidia peine à ajuster le prix de ses produits, le prix des Radeon RX 6000 est en chute libre juste avant la sortie des RX 7000. A priori, ces dernières devraient être moins chères que leurs homologues de chez Nvidia. Cela reste cependant à confirmer.

