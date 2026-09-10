Nothing Headphone (a) : double promotion sur l’excellent casque sans fil avec réduction de bruit active

Quand on parle d’excellent rapport qualité-prix, la marque Nothing n’est jamais loin. Après avoir réussi à s’imposer dans le secteur très concurrentiel des smartphones, la marque britannique nous refait le coup mais cette fois-ci sur le marché des casques bluetooth. Le Nothing Headphone (a) est en ce moment en promotion sur Amazon. Pour moins de 115 euros, vous pouvez vous offrir un casque au look premium avec des caractéristiques très intéressantes.

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Après avoir sorti avec succès le Nothing Headphone (1) en 2025, la marque britannique nous propose en 2026 un modèle moins cher mais qui garde son look atypique semi-transparent si réussi tout en proposant une fiche technique solide. Si le Nothing Headphone (1) a un positionnement de base haut de gamme avec un prix de vente conseillé de 299 euros, le Nothing Headphone (a) s’adresse à un public bien plus large puisqu’il est proposé officiellement à 159 euros à sa sortie.

C’est déjà un prix très attractif pour un modèle de cette qualité. Mais vous pouvez l’avoir nettement moins cher sur Amazon pendant les French Days. En effet le casque Nothing Headphone (a) est affiché à 129 euros et vous profitez d’une seconde remise automatique de 15 euros dans votre panier. Le prix final est donc de seulement 114 euros !

Pourquoi choisir le casque sans fil Nothing Headphone (a) ?

Sorti il y a quelques mois seulement, le Nothing Headphone (a) est un casque Bluetooth qui se démarque par son look décalé. Ce modèle conserve en effet ce qui a fait l’originalité de la marque Nothing. On retrouve donc des coques transparentes et des oreillettes rectangulaires qu’on trouvait déjà sur le Headphone (1). Mais le Nothing Headphone (a) ne se contente pas d’avoir un design unique, c’est aussi un casque qui ne néglige ni le confort, ni la qualité audio.

Malgré son petit prix, ce modèle est doté d’une réduction de bruit active efficace qui repose sur la puissance de l’IA. Vous disposez ainsi de 3 niveaux de réduction qui éliminent les bruits indésirables de votre environnement, ainsi qu’un mode transparence très pratique pour ne pas avoir à enlever le casque pour écouter ce qu’il se passe autour de vous.

L’architecture sonore des casques permet d’avoir un son riche et immersif. En plus, le Headphone (a) prend en charge les codecs AAC, SBC et LDAC pour un rendu haute résolution. L’expérience utilisateur est aussi améliorée grâce à la présence d’un mode faible latence, très pratique pour les jeux et pour regarder des vidéos.

En ce qui concerne l’autonomie, on profite de de 75 heures d’utilisation avec la réduction de bruit active et jusqu’à 135 heures sans. En plus, en seulement 5 minutes de charge, vous pouvez récupérer jusqu’à 8 heures d’autonomie.