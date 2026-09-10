iPhone 18 Pro : Siri AI va parler la langue de Molière, mais pas en France

Lors de sa Keynote de rentrée, Apple a présenté plusieurs nouveautés. Le point commun entre toutes ? L’intelligence artificielle et notamment Siri AI, dont Apple n’a cessé de vanter les mérites. Mais mauvaise nouvelle pour les aficionados de la marque en Europe : Siri AI ne passera pas nos frontières, pour l’instant du moins.

Apple iOS 27 Siri AI
Crédits : Apple

La Keynote de septembre d’Apple a été riche en nouveautés. Comme on s’y attendait, l’iPhone 18 n’a pas été officialisé. En revanche, les déclinaisons Pro et Pro Max ont partagé l’affiche avec le tout premier smartphone pliant de la marque finalement baptisé iPhone Duo. Les AirPods 5, ainsi que l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4 ont également fait leur show.

Un fil rouge a néanmoins guidé cette conférence. Siri AI par-ci, Siri AI par-là. Oui, mais pas Siri AI en Europe. La firme de Cupertino et l’Union européenne n’ont visiblement pas trouvé de terrain d’entente depuis la WWDC de présentation d’iOS 27 de juin dernier.

Siri AI parlera français, mais pas chez nous

Pendant sa Keynote de rentrée, Apple a confirmé toutes les capacités de Siri AI qu’elle avait déjà esquissées avant l’été : sa capacité à agir au sein des applications, sa nouvelle application dédiée, son expressivité vocale personnalisable, la précision de sa diction…

Et le géant de Cupertino a eu l’occasion de les présenter de manière exhaustive puisque Siri AI va être pris en charge par ses différents produits : le nouvel assistant d’Apple sera notamment intégré à iOS 27, mais également à watchOS 27 avec des fonctions comme Siri Recap.

Et la marque était fière d’annoncer que Siri AI supporterait une dizaine de langues, dont le français à partir du mois d’octobre. À ceci près qu’il ne sera pas disponible en France – ni en Europe.

Cela ne risque pas de changer tant que l’UE et Apple ne tomberont pas d’accord. On peut néanmoins se « consoler » de ne pas être privés d’Apple Intelligence et des fonctions y étant liées comme Image Playground – déjà disponible en bêta. Mais pour des produits à ces prix-là, on est en droit de déplorer l’absence de certaines fonctionnalités phares.


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