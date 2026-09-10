Impossible d’acheter cette tablette Google désormais, sa page a purement disparu

La Pixel Tablet a disparu de la boutique web de Google. Son ancienne fiche redirige désormais sur l’accueil et même la section réservée à ce format n’existe plus. Aucun message officiel n’accompagne ce changement, dont la signification paraît pourtant assez évidente.

Pixel Tablet

Les disparitions discrètes font au fil du temps partie des habitudes de Mountain View. Un modèle peut rester proposé plusieurs ans avant d’en sortir sans explication particulière. Ce fonctionnement touche aussi les téléphones, puisque la prise en charge logicielle des Pixel 6 de Google arrive bientôt à son terme. Ces suppressions sont rarement accompagnées d’une annonce officielle. Habituellement, constater qu’une ancienne fiche ne répond plus suffit à comprendre la situation.

En mai 2026, une mise à jour était toujours proposée à la Pixel Tablet de Google, avec divers modèles supplémentaires. À partir des derniers jours d’août, commander l’ardoise était déjà impossible. Sa page continuait d’apparaître au commencement de septembre et permettait encore d’enregistrer ses coordonnées afin d’être averti lors d’un éventuel réapprovisionnement. Elle a ensuite été retirée. Sa dernière archive dans la Wayback Machine date de la première semaine de septembre.

La Pixel Tablet disparaît des magasins Google de plusieurs pays

Le retrait dépasse cette seule fiche. L’ensemble de la rubrique dédiée aux tablettes a quitté les menus, effaçant cette section de la boutique. Dans celles du Canada et du Royaume-Uni, on constate la même absence. Le modèle y est absent. L’offre d’accessoires, elle, subsiste. Dock haut-parleur, coques, supports et protections d’écran demeurent proposés aux personnes déjà équipées. Peu auparavant, tous les écrans connectés de Mountain View étaient eux aussi indiqués comme indisponibles.

Google n’a jamais officialisé la disparition des ventes. Le constructeur continuera toutefois de fournir les correctifs système et de sécurité de la Pixel Tablet jusqu’en juin 2028. Les utilisateurs bénéficient encore de près de deux ans de tranquillité. Aucun nouveau modèle n’est prévu, le projet de deuxième génération ayant été abandonné fin 2024 avant que Google ne mette entièrement en pause ses travaux sur les tablettes. Le groupe disait alors vouloir revoir le positionnement de ce format dans son offre. Son retour n’est donc pas exclu. Les personnes encore intéressées devront se tourner vers les unités restantes proposées par des revendeurs tiers.


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