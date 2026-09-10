Ce disque dur externe de 1 To passe sous les 50 € : quasiment 40% de réduction chez Fnac Darty

Un disque dur externe de 1 To sera toujours utile pour conserver vos photos, vidéos et autres fichiers, y compris vos données sensibles que vous ne souhaitez pas garder dans le Cloud. La Fnac et Darty baissent le prix du disque dur externe Everdrive de 1 To à moins de 50 €.

Profiter de ce bon plan (Fnac)

Profiter de ce bon plan (Darty)

Le disque dur externe Everdrive de 1 To est actuellement proposé à 49,99 € au lieu de 79,99 € chez Fnac Darty. Vous économisez 30 €, soit environ 38% du prix habituel. Passer sous 50 € rend ce modèle intéressant. Pour le prix de certaines clés USB de grande capacité, vous obtenez ici 1 To de stockage afin de conserver des dossiers volumineux. Il peut aussi soulager un ordinateur portable dont le SSD commence à manquer de place, sans vous obliger à ouvrir la machine pour remplacer le support installé à l’intérieur.

Un adaptateur USB-C est fourni avec le disque externe

L’Everdrive n’est certes pas un SSD, mais sa grande capacité et son prix en font une bonne affaire. C’est un disque dur mécanique de 2,5 pouces fonctionnant à 5 400 tours par minute. Ce choix limite les débits, mais permet de proposer beaucoup d’espace pour une cinquantaine d’euros.

La différence se verra pendant la copie de fichiers très lourds ou le transfert d’une bibliothèque entière, mais elle gênera beaucoup moins pour des sauvegardes ponctuelles ou le transfert de documents entre deux ordinateurs.

La connexion s’effectue en Micro USB 3.0, mais la Fnac et Darty fournissent le câble USB-A vers Micro USB-B nécessaire ainsi qu’un adaptateur USB-C pour rendre le disque dur utilisable sur les ordinateurs récents qui ne disposent que de ports USB-C.

Avec ses 11,5 cm de long, 7,7 cm de large et seulement 1,3 cm d’épaisseur, le boîtier gris peut rester dans une sacoche sans prendre beaucoup de place. Il pèse environ 158 grammes.