Il casse un PC portable Asus TUF en suivant une tendance Instagram, ne faites pas comme lui

Un internaute nous montre par l’exemple pourquoi il ne faut pas suivre n’importe quelle tendance que l’on peut voir sur les réseaux sociaux. S’il fallait vraiment vous en convaincre, c’est chose faite.

PC portable Asus TUF à l'envers
Ne mettez pas votre PC portable à l’envers comme cet internaute / Crédits : AArqjmct01 via Reddit

Quand on parle du danger des réseaux sociaux, on pense spontanément à une atteinte à la santé mentale des utilisateurs, surtout les plus jeunes, voire à leur santé physique. Par exemple cette tendance qui encourageait à attraper volontairement des coups de soleil. Il existe pourtant un autre risque : celui de casser vos précieux appareils électroniques parfois achetés à prix d’or. Sur Reddit, l’internaute répondant au pseudonyme de AArqjmct01 nous en fait la parfaite démonstration.

En parcourant son flux Instagram, il voit passer plusieurs vidéos montrant des installations de PC portables « cool ». En l’occurrence, elle consiste à le placer à l’envers sur un support, donc l’écran vers le bas, le clavier vers le haut, tout en utilisant un clavier indépendant. Vous pouvez voir ce que ça donne sur la photo servant d’illustration à cet article. Ici, le PC est un modèle de la gamme Asus TUF, dont le moins cher avoisine les 1 700 euros. Vous vous en doutez : ça ne s’est pas bien terminé.

Ne suivez pas cette « trend » des réseaux sociaux, elle peut briser votre PC portable

Quand AArqjmct01 poste sa photo, plusieurs commentateurs le préviennent que la charnière du PC, en plastique, ne va pas tenir. Mais, de son propre aveu, il n’y prête pas attention. Et c’est exactement ce qui s’est passé. La charnière se brise, bien que l’internaute arrive à remettre un côté en place. L’autre non en revanche.

Lire aussi – Asus TUF Gaming 16 (2026) : le puissant PC portable gamer se renouvelle

Le PC, qui n’appartient même pas à l’auteur du sujet, est bon pour partir en réparation. Même en imaginant qu’il est encore sous garantie, il est très probable qu’Asus refuse de prendre en charge la remise en état, le « mauvais usage », non couvert, étant clair. Ne pas suivre aveuglement les tendances visiblement stupides des réseaux sociaux peut sembler évident pour certains, malheureusement ça ne l’est pas pour d’autres.


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