iPhone 18 Pro, Apple Watch Ultra 2 : voici les nouveaux tarifs des produits de la keynote

Apple a présenté ce soir trois iPhone, deux montres et une paire d’écouteurs. Comme nous nous y attendions, certains produits voient leur prix grimper à cause de la crise des composants. Quels sont ceux qui sont concernés par l’inflation ? Quels sont ceux qui y échappent ? On a décortiqué pour vous la grille tarifaire.

Ce ne sont pas moins de six produits qu’Apple a présentés lors de sa traditionnelle keynote de rentrée. Nous avons suivi en direct cette conférence qui est marquée par deux événements majeurs. D’abord, elle était animée non plus par Tim Cook qui a officiellement passé le témoin, mais par John Ternus, le nouveau patron de la firme. Ensuite, c’est la première keynote d’Apple sans iPhone « standard », confirmant les rumeurs d’un lancement en deux temps.

Lire aussi – iOS 27 : calendrier de sortie, iPhone compatibles, tout ce que l’on sait de la future mise à jour majeure d’Apple

Dans le line-up d’Apple, nous retrouvons trois smartphones. D’abord les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, successeurs des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Ensuite l’iPhone Duo, le premier smartphone pliant d’Apple et le concurrent direct du Galaxy Z Fold8. Dans la liste, nous retrouvons aussi les AirPods 5 qui succèdent aux AirPods 4 ANC de 2024, Apple ayant supprimé la version sans réduction de bruit active. Et nous retrouvons deux montres : l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4.

Le prix des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max explose

Outre les fiches techniques et les améliorations logicielles, l’un des points importants de cette conférence est la grille tarifaire de ces six produits. Elle évolue bien évidemment. Et c’est justement le sujet de cet article : comment ont-ils progressé ? Commençons par les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Le nouveau prix de départ de ces deux téléphones est 1479 euros et 1629 euros. Et la première remarque est évidente : l’iPhone 18 Pro coûte le même prix que l’iPhone 17 Pro Max. Un coup dur. Retrouvez dans les deux tableaux ci-dessous les tarifs de chaque palier de stockage et l’évolution.

Évolution du prix de l’iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro différence de prix 256 Go 1329 euros 1479 euros 150 euros 512 Go 1579 euros 1729 euros 150 euros 1 To 1829 euros 2229 euros 400 euros 2 To -- 2979 euros --

Évolution du prix de l’iPhone 18 Pro Max

iPhone 17 Pro Max iPhone 18 Pro Max différence de prix 256 Go 1479 euros 1629 euros 150 euros 512 Go 1729 euros 1879 euros 150 euros 1 To 1979 euros 2379 euros 400 euros 2 To 2479 euros 3129 euros 650 euros

Vous remarquerez que les versions 256 Go et 512 Go ont pris 150 euros, que les versions 1 To ont pris 400 euros et que l’iPhone 18 Pro Max 2 To a pris 650 euros. Il est clairement plus économique dans ces conditions d’acheter deux ou trois disques durs de 4 To plutôt que de dépenser autant d’argent pour passer à 1 To ou plus. En outre, en dépassant maintenant allègrement les 1500 euros, l’iPhone 18 Pro Max va ouvrir la voie à une augmentation très forte des prix chez les concurrents. Nous nous attendons à une progression similaire chez Samsung en début d’année prochaine.

Le prix des montres et des écouteurs reste stable

Passons à l’Apple Watch Series 12. Contrairement à celui des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, les tarifs évoluent peu, avec une petite différence pour la version 46 mm. Il y a simplement une nouvelle finition encore plus onéreuse : céramique. Elle vient s’ajouter aux finitions titane et aluminium que nous connaissons déjà. Le prix de l’option 5G de la version aluminium reste à 120 euros. L’Apple Watch Ultra 4, qui ne se décline qu’en une seule version, ne change pas de prix : 899 euros.

Évolution du prix de l’Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 11 Apple Watch Series 12 différence de prix Aluminium 42 mm (WiFi seul) 449 euros 449 euros -- Aluminium 46 mm (WiFi seul) 479 euros 499 euros 20 euros Titane 42 mm 799 euros 799 euros -- Titane 46 mm 849 euros 849 euros -- Céramique 42 mm -- 1049 euros -- Céramique 46 mm -- 1099 euros --

Terminons avec les AirPods 5. Il y a deux ans, les AirPods 4 se déclinaient en deux versions : avec ou sans réduction de bruit active. Cette année, il n’y a qu’une seule version : avec réduction de bruit active. Toutefois, il y a deux « versions » de ces AirPods 5 : avec ou sans boitier de charge compatible MagSafe. Le prix sans le boitier MagSafe reprend celui des AirPods 4 sans ANC. Et le prix avec le boitier MagSafe est similaire à celui des AirPods 4 avec ANC. Voici le tableau.

Évolution du prix des AirPods 5

AirPods 4 AirPods 5 différence de prix Sans ANC avec boitier MagSafe 149 euros -- -- Avec ANC sans boitier Magsafe -- 149 euros 20 euros Avec ANC et boitier MAgSafe 199 euros 169 euros --

Reste bien évidemment l’iPhone Duo, dont le prix démarre à 2339 euros et qui peut monter à 3839 euros. Il est, à quelques dizaines d’euros près, le plus cher des smartphones pliants vendus en France, devant le Magic V6 de Honor. Il s’agit aussi d’une nouvelle étape dans la tarification d’Apple. Enfin, il s’agit aussi d’un signe évident que les prix vont continuer de grimper dans les prochains mois, nous faisant redouter une inflation chez toutes les marques.

Voici donc tous les prix des produits présentés par Apple ce soir. Retrouvez dans nos colonnes des présentations complètes de tous ces produits. Viendront ensuite des « face à face », notamment l’iPhone Duo et le Galaxy Z Fold8. Et enfin, dans un second temps, nous publierons les tests. Restez donc connectés sur Phonandroid.