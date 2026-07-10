Nothing Ear (a) : les écouteurs à réduction de bruit active sont en soldés à moins de 60 €, vite !

C’est l’accessoire idéal à avoir dans son sac ou dans sa poche quand on part en vacances. Je parle bien sûr des écouteurs sans fil à réduction de bruit active. En ce moment, les excellents Nothing Ear (a) sont en soldes à -42% sur Amazon.

Nothing Ear (a)

Il existe un très grand nombre de modèles d’écouteurs sans fil. Alors faire son choix peut être difficile. Pour trouver la paire d’écouteurs qui vous convient le mieux, vous devez privilégier une marque réputée, un prix attractif, une bonne qualité sonore et une réduction de bruit active qui fonctionne. Très peu de modèles correspondent à cette description, à l’exception des Nothing Ear (a).

Ils sont actuellement proposés à 57 € seulement au lieu de 99 € sur Amazon. Cela représente une baisse de prix impressionnante de 42%. Vous allez donc pouvoir économiser 42 euros. En plus, les Nothing Ear (a) sont vendus et expédiés par Amazon. Vous ne risquez donc pas une mauvaise surprise de la part d’un revendeur tiers.

Nothing Ear (a) : un rapport qualité-prix imbattable

La marque Nothing est relativement jeune. Mais elle a déjà une solide réputation dans le monde de la tech. Si l’entreprise anglaise s’est lancée en proposant des smartphones, elle propose aujourd’hui d’autres produits tech dont des écouteurs sans fil comme les Nothing Ear (a).

Avec les Ear (a), Nothing a repris sa recette magique : un look unique et iconique, des caractéristiques solides et un rapport qualité prix excellent. Pour moins de 60 euros, on profite ainsi d’un rendu sonore équilibré et punchy avec des basses bien présentes mais qui n’écrasent pas tout le reste.

Ces écouteurs sans fil semi-intra-auriculaires sont aussi parfaitement adaptés pour les environnements bruyants comme les transports. En effet, ils disposent d’une bonne réduction de bruit active capable de détecter les bruits extérieurs et de les compenser en temps réel.

L’autonomie n’est pas en reste avec jusqu’à 5h30 d’écoute avec la réduction de bruit active et 9h30 sans. Si vous ajoutez l’autonomie supplémentaire offerte par le boîtier, vous obtenez jusqu’à 42 heures d’utilisation au total.


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