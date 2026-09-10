L’IA de Google a testé toutes les fautes de frappe possibles dans notre ADN, et il y en a 9 milliards

Google DeepMind a chargé son intelligence artificielle de parcourir les trois milliards de lettres qui composent notre ADN. Le système a examiné une à une toutes les modifications possibles, sans en laisser de côté. AlphaGenome Atlas est le résultat de ce travail et s’ouvre directement dans un navigateur.

ADN
Crédit : 123RF

Depuis deux ans, les laboratoires adoptent l’intelligence artificielle à un rythme soutenu. De minuscules tumeurs peuvent être détectées, des dossiers médicaux triés et des diagnostics proposés. En mai dernier, une IA a même été confrontée à des médecins urgentistes face à de vrais patients. Plus discrète, la biologie fondamentale bénéficie du même essor.

Des scientifiques ont également confié la conception d’un vaccin à une intelligence artificielle puis l’ont injecté à des volontaires. Notre génome reste toutefois difficile à interpréter. Moins de 3 % des trois milliards de lettres présentes dans l’ADN humain permettent de fabriquer des protéines. Le reste règle l’activité des gènes ou n’a plus aucune utilité depuis longtemps. Depuis des décennies, les biologistes cherchent à séparer ces deux catégories. Google DeepMind tente précisément de lever ce blocage.

AlphaGenome Atlas cartographie les conséquences de neuf milliards de mutations possibles dans l’ADN humain

L’approche choisie par Google DeepMind repose sur un calcul colossal. Pour chaque position de la séquence de référence, une lettre peut être remplacée par chacune des trois autres bases de l’ADN. Cette opération génère neuf milliards de variantes, toutes analysées par le modèle maison de la firme britannique puis stockées dans une base appelée AlphaGenome Atlas. Son volume atteint un pétaoctet, plus de trente fois celui de la base AlphaFold. Un score permet ensuite d’ordonner les mutations, des plus anodines aux plus lourdes. Depuis mardi, chacun peut consulter gratuitement l’ensemble dans son navigateur, sans avoir à écrire de code.

Trois équipes avaient déjà commencé à explorer l’outil avant son ouverture. Du côté du Broad Institute, une mutation jusque-là négligée du gène DNM1 est ressortie grâce à AlphaGenome Atlas. Elle est liée à une forme grave d’épilepsie infantile. Des tests menés ensuite ont validé le mécanisme annoncé par le modèle. À l’université d’Exeter, un chercheur a repris plus de 54 000 génomes provenant de la UK Biobank avec le même outil.

La prudence reste nécessaire. Sur les neuf milliards de changements répertoriés, presque aucun n’entraîne d’effet, faute de concerner une zone utile du génome. Certaines informations existaient déjà dans les données utilisées pour l’entraînement du modèle. Google DeepMind indique aussi qu’AlphaGenome Atlas ne bénéficie d’aucune validation clinique. Son analyse se limite à un million de bases autour de chaque mutation. La véritable épreuve viendra des biologistes eux-mêmes.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Il casse un PC portable Asus TUF en suivant une tendance Instagram, ne faites pas comme lui

Un internaute nous montre par l’exemple pourquoi il ne faut pas suivre n’importe quelle tendance que l’on peut voir sur les réseaux sociaux. S’il fallait vraiment vous en convaincre, c’est…

Ce disque dur externe de 1 To passe sous les 50 € : quasiment 40% de réduction chez Fnac Darty

Un disque dur externe de 1 To sera toujours utile pour conserver vos photos, vidéos et autres fichiers, y compris vos données sensibles que vous ne souhaitez pas garder dans…

Impossible d’acheter cette tablette Google désormais, sa page a purement disparu

La Pixel Tablet a disparu de la boutique web de Google. Son ancienne fiche redirige désormais sur l’accueil et même la section réservée à ce format n’existe plus. Aucun message…

iPhone 18 Pro : Siri AI va parler la langue de Molière, mais pas en France

Lors de sa Keynote de rentrée, Apple a présenté plusieurs nouveautés. Le point commun entre toutes ? L’intelligence artificielle et notamment Siri AI, dont Apple n’a cessé de vanter les…

Apple Watch Ultra 4 : où précommander la nouvelle montre d’Apple au meilleur prix ?

L’Apple Watch Ultra 4 pousse encore plus loin l’autonomie de la montre la plus endurante d’Apple. Elle peut désormais fonctionner pendant 50 heures en utilisation normale et suivre une activité…

Précommande Apple Watch Series 12 : voici où l’acheter au meilleur prix

Apple vient d’ouvrir les précommandes de l’Apple Watch Series 12. La montre conserve le design de la génération précédente, mais elle profite d’un nouveau système de capteurs, d’une mesure plus…

Nous avons essayé le Redmi Note 17 Pro 5G, la nouvelle star abordable de Xiaomi

Xiaomi révèle aujourd’hui que la gamme Redmi Note va être renouvelée dans une semaine, le 17 septembre prochain. Quatre smartphones sont au programme, dont les Redmi Note Pro et Redmi…

Le Redmi Note 17 5G de Xiaomi est officiel : nous l’avons pris en main, voici nos premières impressions

Moins d’un an après la sortie du Redmi Note 15 5G, Xiaomi dévoile son successeur : le Redmi Note 17 5G. Si la marque mise, là encore, sur l’endurance et la…

iPhone 18 Pro, Apple Watch Ultra 2 : voici les nouveaux tarifs des produits de la keynote

Apple a présenté ce soir trois iPhone, deux montres et une paire d’écouteurs. Comme nous nous y attendions, certains produits voient leur prix grimper à cause de la crise des…

AirPods 5 : où précommander les écouteurs Apple au meilleur prix ?

Apple vient tout juste d’annoncer la sortie des nouveaux AirPods 5. Officiellement, ils ne seront disponibles qu’à partir du vendredi 18 septembre, mais vous pouvez déjà les précommander. Dans cet…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.