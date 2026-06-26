Nothing Ear à -60% : les écouteurs avec Réduction Active de Bruit et 40 heures d’autonomie sont à prix cassé pour la fin du Prime Day

Normalement en vente à 149 €, les Nothing Ear sont affichés à 65,55 € seulement durant le Prime Day. Et en plus, Amazon vous offre un bon d’achat de 15 €. Mais attention, l’offre expire ce soir !

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Les amateurs de bons plans le savent, le Prime Day est l’évènement à ne surtout pas manquer pour s’équiper à prix sacrifié. Et pour cause, les offres proposées par Amazon durant ce court évènement sont généralement plus intéressantes que celles des Soldes. L’édition 2026 est sur le point de finir, mais il vous reste encore quelques heures pour profiter des différentes promotions.

Normalement en vente à 149 €, les Nothing Ear sont affichés à 65,55 € seulement. Mais ça n’est pas tout ! Pour tout achat de 60 € ou plus, le géant du e-commerce vous offre 15 € en bon d’achat à utiliser entre le 1er et 31 juillet. En fin de compte, les écouteurs vous reviendront à 50,55 €. Mais attention, cette offre est réservée aux abonnés Prime. Si ça n’est pas encore votre cas, vous pouvez dès à présent profiter de la période d’essai gratuite et sans engagement de 30 jours.

Nothing Ear : les excellents écouteurs sont à petit prix pour quelques heures seulement, vite !

La marque Nothing s’est faite connaître en proposant des smartphones au design atypique et au rapport qualité-prix imbattable. Et c’est encore le cas avec les écouteurs Nothing Ear. Alors ne vous fiez pas à leur petit prix pour les juger, les Nothing Ear n’ont rien à envier à des modèles bien plus chers.

Ces écouteurs sans fil intra-auriculaires vous offrent une expérience sonore riche et immersive grâce à son architecture composée d’un haut-parleur de 11 mm et d’un diaphragme en céramique. Par ailleurs, les Nothing Ear sont compatibles avec les codecs haute résolution LHDC 5.0 et LDAC. En passant par l’application Nothing X, vous avez également accès à un égaliseur avancé qui vous permet de configurer le rendu sonore en fonction de vos préférences.

Les écouteurs Nothing Ear vous permettent aussi de profiter de la réduction de bruit active jusqu’à 45 dB. Et avec le mode “Adaptative”, la réduction de bruit active s’ajuste en temps réel en fonction de votre environnement sonore.

Terminons par un dernier bon point : l’autonomie peut atteindre jusqu’à 8 heures et demi par écouteur et plus de 40 heures grâce au boîtier de protection. Enfin, la charge rapide permet de récupérer 10 heures de lectures sans réduction de bruit active en seulement 10 minutes.