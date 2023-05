Netflix : le partage de compte en France est officiellement fini, ce qu’il faut savoir

Le géant du streaming Netflix sévit officiellement contre le partage de mots de passe en limitant l'accès à sa plateforme aux utilisateurs vivant sous le même toit. Si vous partagiez votre compte avec un ami, il va désormais falloir vous abonner, ou payer un supplément.

Après des mois d'avertissement et de tests dans certains pays, Netflix tourne la vis et met officiellement fin au partage des mots de passe en France. « Un compte Netflix ne peut être utilisé que par un seul ménage », peut-on lire dans un billet de blog publié par Netflix au sujet de sa nouvelle politique.

Les personnes auxquelles la description ne s'applique pas (frères et sœurs, amis, parents, qui ne vivent pas avec l'abonné principal d'un compte Netflix) ont deux options pour continuer à regarder Netflix : transférer leur compte vers un nouvel abonnement payant, ou demander à l'abonné Netflix d'ajouter un “membre supplémentaire” à son “foyer” élargi, moyennant un supplément de 5,99 euros par mois. Notez que vous aurez droit à votre propre compte et mot de passe, votre profil et la possibilité de visionner Netflix sur 1 écran à la fois.

Netflix ne veut plus que vous partagiez votre mot de passe

Netflix demande désormais à ses clients de créer un “foyer Netflix” à leur adresse principale, mais les membres du foyer peuvent continuer à utiliser le service de diffusion en continu dans d'autres lieux, du moins dans une certaine mesure. Le membre supplémentaire doit être situé dans le même pays que le titulaire du compte, et avoir plus de 18 ans.

Une des inquiétudes principales des utilisateurs était de savoir s’ils pouvaient continuer d’utiliser leur compte à l’étranger pendant leurs vacances, et la réponse est oui. Les règles permettront toujours aux utilisateurs de profiter pleinement de la plateforme de streaming lorsqu'ils sont en vacances ou en déplacement, mais uniquement pour les personnes vivant sous le même toit.

Netflix prévoit d'appliquer sa politique en identifiant l'adresse IP de l'appareil utilisé par le titulaire principal du compte. Pour modifier cette adresse, les utilisateurs peuvent confirmer ou mettre à jour leur foyer via l'application Netflix, et répondre à un lien de vérification envoyé à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone du titulaire du compte.

En ce qui concerne la manière dont Netflix détermine quels clients partagent des comptes, l'entreprise explique qu'elle utilisera « des informations telles que les adresses IP, les identifiants d'appareils et l'activité du compte pour déterminer si un appareil connecté à votre compte fait partie de votre foyer Netflix ». Pour tenter d'apaiser les inquiétudes concernant la confidentialité de la localisation, Netflix affirme ne pas collecter de données GPS à partir des appareils des utilisateurs.

Tous les abonnements ne sont pas éligibles à l’extension du foyer

Notez que seuls les abonnés aux formules Netflix Premium et Netflix Standard semblent avoir accès à la fonctionnalité « abonnés supplémentaires » permettant d’élargir leur foyer. Les abonnés de Netflix qui ont souscrit les deux forfaits les moins chers (Essentiel ou Standard avec publicités, qui coûtent respectivement 8,99 et 5,99 euros par mois) n'ont pas du tout la possibilité d'ajouter des membres supplémentaires à leur compte.

Cette fonctionnalité a suscité de nombreuses réactions négatives de la part des consommateurs, mais Netflix a assuré aux investisseurs qu'en dépit de quelques annulations précoces, la répression des mots de passe serait bénéfique à la croissance à long terme de l'entreprise et à sa santé financière. Au Canada, où les changements ont été introduits en février, la base de membres payants est désormais plus importante qu'avant les changements, et la croissance du chiffre d'affaires s'est accélérée, a indiqué l'entreprise.

La bonne nouvelle, c’est que Netflix a mis en place une fonctionnalité qui va faciliter la transition vers votre propre compte. Les personnes qui partagent le compte Netflix d'une autre personne peuvent dès maintenant utiliser l'option “Transférer le profil”, qui les aidera à transférer les informations de leur compte existant, y compris leur historique de visionnage et leur liste personnalisée.