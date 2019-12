Netflix : les séries et films à regarder ce week-end

Netflix propose chaque semaine de nouvelles séries et de nouveaux films. Pour vous aider à choisir ce que vous allez regarder ce week-end, on vous propose une petite sélection des meilleures nouveautés du moment. C’est parti !

Le catalogue Netflix s’enrichit toutes les semaines de plusieurs nouveautés. Pour faire place à ces nouveaux contenus, Netflix doit aussi se séparer chaque mois de films et de séries. Quoi qu’il en soit, vous trouverez ci-dessous une poignée d’oeuvres qui vont vous scotcher tout le week-end devant votre téléviseur. Pour découvrir la crème de la crème du catalogue, on vous conseille de consulter notre top 10 des meilleurs films Netflix et notre top 10 des meilleures séries Netflix.

Pour les plus jeunes, jetez un oeil à notre top 10 des meilleurs dessins animés sur Netflix. Si vous êtes en quête de quelque chose de précis, servez-vous des codes secrets pour accéder aux catégories cachées de Netflix. Si vous avez déjà fait le tour du service de VOD, on vous invite à jeter un oeil au catalogue Amazon Prime Video.

Les meilleures séries Netflix à regarder ce week-end

The Witcher

Le sorceleur Geralt (Henri Cavill), un chasseur de monstres, parcourt le monde à recherche de créatures démoniaques et perfides. Dans sa quête, il va vite se rendre compte que les êtres humains soient bien souvent plus cruels que les bêtes qu’il a juré d’exterminer. Réaliste, complexe et sombre, la série ambitionne de remplacer Game of Thrones, le show culte de HBO. La saison 1 de la série The Witcher est composée de huit épisodes d’une durée allant de 47-67 minutes. Pour rappel, la série est l’adaptation de 8 livres publiés par le romancier polonais Andrzej Sapkowski. Aux dernières nouvelles, 7 saisons sont d’ores et déjà dans les cartons.

V-Wars

Un mystérieux virus se propage dans le monde entier et transforme les êtres humains infectés en créatures assoiffées de sang similaires à des vampires. Dans ce monde qui s’écroule, le Dr. Luther Swann (Ian Somerhalder) va tenter de sauver son meilleur ami Michael Fayne (Adrian Holmes) de la maladie dont il est victime. Malheureusement, personne ne croit le médecin. Enfermé, il assiste impuissant à la propagation du virus et à la transformation de Michael. Inspiré d’un comic book américain, la série dresse un portrait glaçant du mythe du vampire.

Mytho

Elvira, une mère aussi banale que surbookée, va faire croire à sa famille, composée d’enfants insupportables et d’un mari infidèle, qu’elle souffre d’un grave cancer du sein. Sans surprise, le comportement de ses proches va changer radicalement à son égard. Bien vite, la situation va déraper…

The Crown – saison 3

Dans cette troisième saison très attendue, la série historique retrace les années 60 et 70 du point de vue de la royauté anglaise, notamment marquée par le décès de l’homme d’état Winston Churchill. En parallèle, la Reine d’Angleterre va devoir s’accommoder de la montée d’un nouveau premier ministre. Très documentée et pertinente, la série offre un nouveau regard sur la famille royale et sur l’Histoire du 20ème siècle.

Alta Mar – saison 2

Dans les années 40, Eva et Carolina, deux soeurs issues de la bourgeoisie, voyagent à bord d’un luxueux navire faisant la liaison entre l’Espagne et le Brésil. Malgré les risques, elles acceptent de cacher une passagère clandestine qui craint pour sa vie. La jeune femme sera bientôt assassinée. Un meurtrier rôde donc sur le bateau…Dans cette deuxième saison, le mystère s’épaissit encore.

Les meilleurs films Netflix à regarder ce week-end

Les deux papes

En 2012, le pape Benoît XVI, alias Joseph Ratzinger, se lie d’amitié avec le cardinal Jorge Bergoglio, l’homme qui deviendra son successeur. Le pape convoque le cardinal au Vatican afin de lever le voile sur l’un de plus grands secrets de l’Eglise catholique. Entre les deux hommes que tout oppose, un lien va finir par se créer. Inspiré de faits réels, le film du réalisateur brésilien Fernando Meirelles réunit à l’écran Anthony Hopkins et Jonathan Pryce. Avec cette comédie dramatique aussi originale qu’intimiste, Netflix espère bien rafler un Oscar.

6 Underground

Une équipe de militaires officiellement morts est recrutée par un milliardaire fantasque. Leur objectif ? Faire tomber un tyran du “Turgistan” occupé à massacrer toute sa population. Sans surprise, les mercenaires menés par un Ryan Reynolds plein d’humour vont rapidement montrer les muscles. Ce long métrage bourré d’adrénaline et d’explosions est signé Michael Bay, le réalisateur de la saga Transformers. Sans grande surprise, le film plaira surtout aux amateurs d’action décérébrée, la spécialité de Michael Bay.

A Christmas Prince : The Royal Baby

Après deux films sirupeux mais divertissants, le prince et la princesse d’Aldovie s’apprêtent à devenir parents pour la tout première fois. Néanmoins, Amber et son compagnon Richard vont d’abord devoir une nouvelle fois sauver le royaume. Cette fois les deux tourtereaux sont chargés de renouveler une trêve ancestrale avec la reine et du roi de Penglia. C’est déjà le troisième film de la saga, initiée en fin 2017. A réserver aux coeurs d’artichauts.

Marriage Story

Charlie (Adam Driver) et Nicole (Scarlett Johansson) sont en plein divorce. Après des années d’amour fou, ils ne parviennent plus à concilier les exigences de leur vie professionnelle avec leur vie de famille. Alors que les deux adultes déboussolés cherchent à régler leur séparation à l’amiable, leurs avocats respectifs vont empirer la situation. Ce long métrage biographique signé Noah Baumbach dresse le portrait complexe d’un couple qui se déchire. La fin du film, aussi douce amère que déprimante, est d’un implacable réalisme.

The Irishman

Après une sortie en salles discrète, le film de Martin Scorsese est désormais disponible sur Netflix. Dans ce long métrage, Frank Sheeran, un homme de main en fin de carrière (Robert De Niro), se remémore le rôle qu’il a joué dans la disparition du patron du syndicat des camionneurs Jimmy Hoffa (Al Pacino) en 1975. Inspirée de faits réels, l’histoire du film s’étale sur une quarantaine d’années et dresse un portrait sombre et sans concession des Etats-Unis.