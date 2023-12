Netflix supprime son abonnement à 10,99 euros, coup dur pour les nouveaux utilisateurs

Clap de fin pour l’abonnement Essentiel de Netflix, qui était proposé à seulement 10,99 euros par mois en France. La formule n’est désormais plus accessible, mais les utilisateurs actuels n’auront pas à changer d’offre.

On s’y attendait, Netflix vient de supprimer l’un de ses abonnements en France. Après avoir disparu dans de nombreux pays, l’offre « Essentiel », proposée à 10,99 euros par mois, ne sera désormais plus proposée par Netflix en France pour les nouveaux abonnés ou ceux qui se réinscrivent.

Pour rappel, cette offre vous permettait d’accéder aux contenus du service de streaming jusqu’en 720p, sur un seul appareil à la fois. Vous pouviez également accéder à l’intégralité du catalogue du géant américain ou encore télécharger vos films et séries préférées pour les visionner sans connexion Internet, et cela sans publicités.

L’offre Essentiel de Netflix disparaît en France

Désormais, les nouveaux abonnés devront se tourner vers l’une des trois autres formules de Netflix. La plus proche, l’offre Standard, est disponible à 13,49 euros par mois et vous permet de profiter des contenus en 1080p sur jusqu’à 2 appareils à la fois. Vous pouvez même ajouter un abonné supplémentaire à votre compte si ce dernier ne fait pas partie de votre foyer, moyennant évidemment un supplément de 5,99 euros par mois.

La bonne nouvelle, c’est que Netflix précise sur son site Internet que « Si vous disposez actuellement de l’offre Essentiel, vous pouvez continuer d’en bénéficier jusqu’à ce que vous décidiez de changer d’offre ou d’annuler votre compte ». En d’autres termes, les utilisateurs actuels n’auront donc pas à changer d’offre avant que Netflix en décide autrement.

Netflix ne compte donc désormais plus que 3 abonnements le moins cher étant le « Standard avec pub », à 5,99 euros par mois. Comme son nom l’indique, il vous permet de visionner le catalogue Netflix, mais vos séries seront entrecoupées de publicités. Vous avez néanmoins accès à une définition FHD et l’offre permet d’utiliser Netflix sur 2 appareils à la fois.

Enfin, on retrouve la formule Premium, la plus chère, à 19,99 euros par mois. Elle permet d’accéder au contenu jusqu’en 4K jusqu’à 4 appareils à la fois, ajoute l’Audio Spatial, permet le téléchargement de contenus sur 6 appareils différents et permet d’ajouter jusqu’à 2 abonnés supplémentaires.