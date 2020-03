Netflix : la liste des codes pour accéder aux catégories cachées

Connaissez-vous les codes secrets de Netflix ? Le site compte de nombreuses catégories et sous-catégories cachées permettant de découvrir plus facilement des films et des séries. Vous pouvez y accéder à l’aide de la liste des codes que nous vous présentons dans ce dossier.

Comme certains d’entre nous dans l’équipe, vous êtes accro au catalogue Netflix ? Alors, vous avez certainement parfois été confronté à quelques difficultés pour filtrer les films et séries qui vous intéressent selon des critères bien précis. En effet, le service de streaming repose sur un système de suggestions très efficace pour vous recommander les contenus qui correspondent à vos penchants. Mais si vous vous intéressez à une catégorie bien particulière de films, ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver.

Forcément, il vous arrive parfois d’avoir envie d’autre chose. Un bon gros classique de la comédie, un petit film italien, ou encore un bon gros blockbuster américain mettant en scène des super-héros. C’est possible… avec un peu de bidouille !

Pour utiliser les codes de ce dossier :

Lancez Netflix sur votre profil

Dans la barre d’adresse, vous devez voir l’URL suivante : www.neflix.com/browse

Pour accéder à une catégorie bien précise, il suffit de rentrer le code secret à la suite de l’adresse www.netflix.com/browse/genre (ex: www.netflix.com/browse/genre/47465)

Le code en question vous fera accéder à tous les grands classiques du Western de la plateforme. De la même manière, des codes permettent d’accéder aux films de Noël sur Netflix ou aux films dédiés à la Saint-Valentin.

La liste des codes Netflix pour accéder aux catégories et sous-catégories cachées

Pour faciliter la recherche dans cette longue liste, vous pouvez rechercher un terme précis dans la page en appuyant sur les touches Ctrl + F ou Cmd + F de votre clavier.

Action & Aventure (1365) Films d’action asiatiques (77232) Les grands classiques Action & Aventure (46576) Comédies d’action (43040) Thrillers d’action (43048) Aventures (7442) Comics et Films de Superhéros (10118) Westerns (7700) Films d’espionnage (10702) Films d’arts martiaux (8985) Films de guerre & action (2125) Dessins animés (7424) Dessins animés adultes (11881) Dessins animés d’action (2653) Comédies animées(9302) Drames animés (452) Dessins animés de Science Fiction (2729) Dessins animés d’horreur(10695) Dessins animés Heroïc & Fantasy (11146) Séries animées (6721) Films pour enfants ou en famille (783) Films de 0 à 2 ans (6796) Films de 2 à 4 ans (6218) Films de 5 à 7 ans (5455) Films de 8 à 10 ans (561) Films de 11 à 12 ans (6962) Documentaires pour enfants (10659) Disney (67673) Films basés sur des livres pour enfants (10056) Cartoons (11177) Programmes TV pour enfants (27346) Musique pour enfants (52843) Contes autour des animaux (5507) Les grands classiques du cinéma (31574) Les classiques de la comédie (31694) Les drames classiques (29809) Les classiques de la Science Fiction & Fantasy (47147) Les Thrillers (46588) Film Noir (7687) Les grands films de guerre (48744) Les grandes épopées (52858) Cinéma muet (53310) Westerns (47465) Comédies (6548) Comédies noires (869) Comédies de l’étranger(4426) Comédies politiques (2700) Comédies autour du sport (5286) Stand-up (11559) Comédies pour ados (3519) Satires (4922) Comédies romantiques (5475) Films cultes (7627) Films de série B (8195) Films Kitchampy (1252) Films d’horreur (10944) Films de Science-Fiction et Fantasy(4734) Comédies cultes (9434) Documentaires (6839) Biographies (3652) Crimes (9875) Documentaires étrangers (5161) Histoire (5349) Guerres (4006) Sports (180) Musique et concerts (90361) Voyage (1159) Politique (7018) Religion (10005) Science & Nature (2595) Culture et Société (3675) Drames (5763) Biographies(3179) Les grands classiques(29809) Au tribunal (528582748) Crime (6889) Basés sur un livre (4961) Basés sur une histoire vraie (3653) Drames sentimentaux (6384) À l’étranger (2150) Sport (7243) Drames gay et lesbiens (500) Films indépendants (384) Drames pour adolescents (9299) Films de guerre (11) Drames politiques (6616) Drames romantiques (1255) Dans le showbiz (5012) Société (3947) Foi & Spiritualité (26835) Films (52804) Documentaires spirituels (2760) Pour les enfants (751423) Films étrangers (7462) Art de vivre (29764) Action & Aventure (11828) Les grands classiques (32473) Comédies (4426) Documentaires (5161) Drames (2150) Films gay et lesbiens (8243) Films d’horreur (8654) Science-Fiction & Fantasy (6485) Thrillers (10306) Comédies romantiques (7153) Cinéma africain (3761) Cinéma australien (5230) Cinéma belge (262) Cinéma coréen (5685) Cinéma latino-américain(1613) Cinéma du Moyen-Orient (5875) Cinéma néozélandais (63782) Cinéma russe (11567) Cinéma scandinave (9292) Asie du Sud Est (9196) Cinéma espagnol (58741) Cinéma grec (61115) Cinéma allemand (58886) Cinéma français (58807) Cinéma d’Europe de l’Est (5254) Pays-Bas (10606) Cinéma irlandais (58750) Cinéma japonais (10398) Cinéma italien (8221) Cinéma indien (10463) Cinéma chinois (3960) Cinéma britannique (10757) Films gay & lesbiens (5977) Comédies (7120) Drames (500) Cinéma romantique (3329) Cinéma étranger (8243) Documentaires (4720) Oeuvres de la télévision (65263) Films d’horreur (8711) Films de série B (8195) Avec des créatures (6895) Films cultes (10944) En eaux profondes (45028) Cinéma étranger (8654) Comédies (89585) Avec des monstres (947) Serial killers (8646) Surnaturel(42023) Films d’horreur pour ados (52147) Films de vampires (75804) Films de loup-garou (75930) Films de zombies (75405) Histoires sataniques (6998) Cinéma indépendant (7077) Oeuvres expérimentales (11079) Action & Aventure (11804) Thrillers indépendants (3269) Films romantiques indépendants (9916) Comédies indépendantes (4195) Drames indépendants (384) Musique (1701) Pour les enfants (52843) Country & Western/Folk (1105) Jazz (10271) Musique latine (10741) Concerts Urban & Dance (9472) Concerts du monde entier (2856) Concerts Rock & Pop (3278) Comédies musicales (13335) Les grands classiques (32392) Disney (59433) Dans le showbiz (13573) Sur scène (55774) Romances (8883) Les plus célèbres (502675) Excentrique (36103) Films indépendants (9916) Cinéma étranger (7153) Drames (1255) Érotique (35800) Les grands classiques (31273) Comédies romantiques (5475) Science-Fiction & Fantasy (1492) Films d’action (1568) Avec des extraterrestres (3327) Les classiques (47147) Films cultes (4734) Fantasy (9744) Films d’aventure (6926) Drames (3916) Films d’horreur (1694) Thrillers (11014) Cinéma étranger(6485) Films sur le thème du sport (4370) Comédies (5286) Documentaires (180) Drames (7243) Films sur le baseball (12339) Films sur le football US (12803) Films sur la boxe (12443) Films sur le foot (12549) Arts martiaux, combats, catch (6695) Films de basketball (12762) Sports & Fitness (9327) Thrillers (8933) Films d’action(43048) Les classiques (46588) Crimes (10499) Films étrangers (10306) Thrillers indépendants (3269) Films de gangsters (31851) Thrillers psychologiques (5505) Thrillers politiques (10504) Mystères (9994) Thrillers de Science-Fiction (11014) Thrillers d’espionnage (9147) Thrillers érotiques (972) Thrillers surnaturels (11140) Séries & Shows TV (83) Séries britanniques (52117) Les classiques (46553) Crimes (26146) Séries cultes (74652) Cuisine et voyage (72436) Programmes pour enfants (27346) Séries coréennes (67879) Mini-séries (4814) Séries sur la guerre (25804) Science & Nature (52780) Action & Adventure (10673) Comédies (10375) Documentaires (10105) Drames (11714) Horreur (83059) Mystère (4366) Science-Fiction & Fantasy (1372) Télé-réalité (9833) Programmes pour ados (60951)

Pourquoi ces codes Netflix ?

Sur Netflix, les catégories sont plutôt limitées. On compte en tout et pour tout une quinzaine de catégories pour filtrer plusieurs milliers de films. Difficile de s’y retrouver surtout lorsque l’on cherche quelque chose de bien précis. Ainsi, les ingénieurs de Netflix ont créé des petits codes secrets permettant d’accéder quand même à d’autres catégories et même à des sous-catégories normalement invisibles.

Il existe une série de codes pour tous les genres de films Netflix, mais également pour les séries du catalogue Netflix. Il est également intéressant de noter que des codes pour les contenus adaptés aux dessins animés du catalogue Netflix sont disponibles. On peut même accéder à des films et séries par tranche d’âge. Plutôt sympa non ?

Alors si vous voulez en profiter, ou trouver votre prochaine série à télécharger, utilisez la liste des principaux codes cachés ci-dessus. Il existe une liste encore plus complète, mais alors là on accède à des filtres vraiment très très précis. Vous trouverez cette liste de codes secrets ici. Avez-vous utilisé l’un de ces codes un soir où vous étiez perdu dans les méandres du service de VOD ? Quelles sont vos catégories préférées ? Partagez votre retour dans les commentaires.