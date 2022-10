Netflix dévoile son nouveau forfait moins cher avec publicités à seulement 5,99 euros/mois

Après plusieurs mois d’attente, Netflix a enfin levé le voile sur le tarif de son nouvel abonnement avec des publicités, qui s’annonce moins cher que les autres forfaits. Il arrivera en France dès le 3 novembre prochain.

Au mois de juin dernier, Netflix avait officiellement annoncé qu’un nouveau forfait moins cher allait arriver dans son catalogue d’offres, et que ce dernier serait en partie financé par la publicité. Comme on s’y attendait, c’est bien en novembre que ce nouvel abonnement sera lancé, Netflix ayant enfin confirmé qu’il sera disponible à partir du 3 novembre à 17 heures en France.

Sans surprise, son prix est également sous la barre des 10 euros par mois, puisqu’il est fixé à « seulement » 5,99 euros par mois. Cela fait donc de lui le forfait le moins cher de la plateforme de VOD. Il pourrait permettre à Netflix de remonter la pente, puisque le service voit son nombre d’abonnés chuter en flèche depuis maintenant quelques mois.

Combien de pubs va diffuser Netflix entre les épisodes de vos séries préférées ?

Netflix a dévoilé que les publicités auront une durée de 15 ou 30 secondes et seront diffusées avant et pendant le contenu de Netflix. Il faudra compter au total sur environ 4 à 5 minutes de publicités par heure de contenu visionné. Les entreprises auront la possibilité d'empêcher les publicités d'apparaître sur des contenus qu'elles jugent douteux ou inappropriés.

Netflix avait d’ailleurs précédemment assuré qu’aucune publicité ne serait diffusée pendant les nouveaux films originaux et les contenus pour enfants. En effet, seuls les films les plus anciens comporteront des pauses publicitaires tout au long du film, comme sur les chaînes de télévision traditionnelles.

Ce nouveau tiers d’abonnement sera initialement disponible pour les téléspectateurs dans 12 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Brésil, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud et l'Espagne.

Les abonnés au forfait avec publicités profiteront de tous les avantages du forfait standard, c’est-à-dire du contenu limité à une définition 720p sur un seul appareil à la fois. Le visionnage hors ligne est donc exclu de cette offre. On sait également que ce nouvel abonnement offrira moins de films et séries TV que les autres forfaits. « Quelques séries et films sont absents en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres », annonce l’entreprise, mais celle-ci assure « travailler » à la levée de cette restriction de contenu, sans plus de précision.