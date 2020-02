Netflix : l’essai gratuit de 30 jours, c’est fini

Voici un petit changement de politique sur lequel Netflix n’a pas communiqué, et qui pourtant risque de ne pas passer inaperçu : désormais, il n’est plus possible de tester le service durant un mois.



Depuis toujours ou presque, Netflix offre un mois d’abonnement gratuit à celles et ceux qui souhaitent tester son service. De quoi se faire une sérieuse idée de l’impressionnant catalogue de séries, films et reportages proposé par le site de streaming vidéo, sans débourser le moindre centime pendant 30 jours. Puis de souscrire (ou non) à la formule d’abonnement la plus adéquate. Et aussi, pour les plus malins, de quoi visionner un maximum d’épisodes pendant la période d’essai, et de se désabonner sitôt celle-ci terminée.

Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin : dans la plus grande discrétion, Netflix vient de mettre un terme à cette période d’essai. Pour profiter du service, il faudra immédiatement débourser entre 7,99 et 15,99 euros, sans avoir le moyen d’éprouver gratuitement le service.

Netflix met un terme à sa période d’essai sans en parler

Ce changement de politique, sur lequel Netflix n’a absolument pas communiqué, concerne la France, mais aussi la Belgique ou encore l’Espagne. En revanche, cette modification ne semble pas toucher les États-Unis, du moins pas pour le moment. Le changement est d’autant plus inattendu que la plupart des concurrents dans l’hexagone (OCS, Canal+ Series, Amazon Prime Video…) proposent quant à eux toujours une période d’essai.

Netflix va par ailleurs avoir fort à faire avec l’arrivée d’un concurrent de poids le 24 mars prochain en France : Disney+, que nous avons pu tester en avant-première il y a quelques mois. Le géant débarque avec un catalogue bien fourni, puisqu’on y retrouvera ses anciens films, ses séries et ses dessins animés, mais également des créations originales comme The Mandalorian, le remake de La Belle et le Clochard et, plus tard dans l’année, des séries Marvel comme WandaVision ou Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. On ignore si Disney+ disposera d’une période d’essai en France, mais rappelons que c’est le cas aux États-Unis et les pays dans lesquels le service est déjà disponible.

Une petite consolation, néanmoins : Netflix propose à ses abonnés d’opter dans les 30 jours pour une autre formule que celle retenue initialement, sans surcoût. Si vous avez par exemple souscrit à l’offre Essentiel à 7,99 euros, vous pouvez donc tester la formule Standard à 11,99 euros sans payer davantage (vous ne payez donc que 7,99 euros les 30 premiers jours).