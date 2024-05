À l'occasion d'un nouveau trailer, la série Star Wars The Acolyte nous montre un aperçu de celui ou celle qui devrait être l'antagoniste luttant contre les Jedi. Son design rappelle furieusement celui d'un autre méchant de la saga.

Les fans d'histoires se déroulant il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, attendent sûrement avec impatience la sortie de la nouvelle série Star Wars. Depuis sur Disney a acquis les droits de l'univers créé par Georges Lucas, force est de constater qu'il y a largement de quoi rassasier nos envies de duels au sabre laser, de wookies ou de chasseurs de primes à réacteur dorsal. Après The Mandalorian, Ahsoka ou encore Andor, on patient désormais pour Star Wars The Acolyte.

Le premier trailer de la série donne le ton et la trame principale. Elle se déroule pendant l’époque de la Haute République, 100 ans avant le film La Menace Fantôme (Star Wars épisode I). C'est une période considérée comme l'âge d'or des Jedi où la République est au sommet de sa puissance. Dans ce contexte, le maître Jedi Sol, incarné par Lee Jung-jae, enquête sur une série de meurtres dont au moins une victime est membre de son ordre. Le deuxième trailer nous en apprend plus.

Voici à quoi va ressembler l'antagoniste de la série Star Wars The Acolyte

La première révélation de la vidéo à retrouver au bas de cet article est le lien qui unie Sol à Mae, une mystérieuse guerrière ayant visiblement une dent contre les Jedi. On apprend qu'elle est son ancienne élève. Mais ce qui retient particulièrement l'attention, c'est l'apparition furtive de celui ou celle qui sera sûrement le méchant principal. Comme on peut le constater ci-dessous, il porte un casque qui n'est pas sans rappeler ceux de Darth Vader et de Kylo Ren. Une ouverture en forme de grande bouche lui donne un étrange sourire permanent.

On peut voir que l'individu se bat avec un sabre laser rouge, et à en juger par l'état de Sol qui se bat contre lui, il sait plutôt bien s'en servir. Est-ce un Sith ? Une projection mentale ? Un rêve ? Pour savoir qui se cache sous le masque, il faudra attendre de regarder la série. Les 2 premiers épisodes de Star Wars The Acolyte seront diffusés sur Disney+ le 4 juin prochain.