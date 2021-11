Disney+ : le premier trailer de Moon Knight dévoile une série sombre et torturée

À l’occasion du Disney+ Day, Marvel Studios a dévoilé plusieurs bandes-annonces pour les séries à venir. L’une d’entre elles est Moon Knight, dont le héros sera incarné par Oscar Isaac. Le trailer présente un personnage principal qui doit lutter pour conserver sa santé mentale. Une ambiance beaucoup plus sombre et torturée que toutes les autres séries Marvel actuelles.

Cela fait plus d’un an que la série Moon Knight a été annoncée par Marvel. Pourtant, peu d’informations ont été dévoilées par la Maison des Idées. Nous savons simplement que la série paraitra sur Disney+ en 2022. Elle comptera 6 épisodes seulement. Et elle s’intègrera dans la Phase IV du Marvel Cinematic Universe.

Autre information officielle, Oscar Isaac jouera Moon Knight. Pour ceux qui ont encore un doute sur cet acteur, vous avez notamment pu le voir dans les épisodes 7, 8 et 9 de Star Wars, ainsi que dans Dune. Et il est plutôt convaincant. Nous retrouvons également dans la série Emily Van Camp, dans le rôle de Sharon Carter (la nièce de Peggy Carter, croisée dans Captain America et la série Agent Carter), et Ethan Hawke qui jouera le principal antagoniste.

La série Moon Knight sera bien plus sombre que toutes les autres séries Marvel

Malgré ces quelques informations, Marvel n’a pas dévoilé le contenu de cette série. À l’occasion du Disney+ Day, ce fut en partie chose faite. Aux côtés des trailers de She Hulk et de Ms. Marvel se cachait celui de Moon Knight. Un trailer qui ne dure malheureusement que 32 secondes. Mais qui dévoile plusieurs informations sur l’ambiance de la série. Nous y retrouverons une ambiance sombre et torturée où Marc Spector, le héros de la série est en proie à des hallucinations visuelles et auditives et à un malaise psychologique.

Fortement inspiré de Batman, Moon Knight est un héros atypique de l’univers Marvel. Mercenaire, aventurier, riche héritier, Marc Spector est également l’avatar du dieu égyptien Khonshu dont il emprunte quelques pouvoirs quand la lune se lève pour devenir Moon Knight. Une lune qui aura aussi une incidence sur sa clarté d’esprit. Découvrez ci-dessous le trailer et rendez-vous dans les commentaires pour échanger sur ces premières images.