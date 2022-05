Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage : les séries Marvel de Netflix débarqueront sur Disney+ en juin 2022

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et les autres séries Marvel de Netflix doivent débarquer sur Disney+ prochainement. C'est déjà le cas aux États-Unis, alors que l'on attends toujours pour la France. Néanmoins, un communiqué de presse de Disney vient de donner quelques indications sur la date d'arrivée de ces séries en Europe.

Comme vous le savez peut-être, le rachat de Marvel par Disney a rapidement soulevé plusieurs questions, notamment concernant le devenir des séries Marvel sur Netflix comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ou encore The Defenders et The Punisher. En février 2022, Netflix a apporté un premier élément de réponse en mettant à jour la fiche de ces séries. En effet, il était affiché qu'elles resteraient disponibles jusqu'au 1er mars 2022.

Finalement, un communiqué de presse de Disney+ Canada a confirmé ce secret de Polichinelle. Oui, les séries Marvel de Netflix vont arriver sur Disney+. La branche canadienne de la firme aux grandes oreilles annonce une arrivée sur la plateforme pour le 16 mars. Ce fut effectivement le cas au Canada et aux États-Unis, les utilisateurs français attendent toujours de pouvoir (re)voir ces séries sur Disney+.

Un lancement des séries Marvel de Netflix à la fin juin sur Disney+

Or, Disney vient de diffuser un communiqué de presse via l'intermédiaire de Murphy's Multiverse, site spécialisé dans le streaming. L'entreprise précise dans sa déclaration que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher seront disponibles sur Disney+ aux Pays-Bas le mercredi 29 juin 2022. De fait, on peut légitimement supposer que ces séries Marvel seront lancées sur Disney+ En France et dans les autres pays européens à la même période.

Si Disney France n'a pas encore confirmé la chose, le compte Twitter Disney+ Actu assure que les séries seront proposées en 4K à leur lancement, prévu “pour la fin juin”. Il faudra donc attendre deux mois avant de revoir ces excellentes séries Marvel, au ton bien plus sombre que celui proposé par les productions de la Maison des idées au cinéma. Quoi qu'il en soit, cela veut dire que vous aurez tout le temps pour vous jeter sur Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série Star Wars centré sur le célèbre Jedi. D'ailleurs, Disney vient de diffuser un trailer épique d'Obi-Wan Kenobi, qui confirme le retour du plus grand méchant du 7e art : Dark Vador.

