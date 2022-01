Moon Knight : la première bande-annonce de la série Disney + va vous donner des cauchemars

Moon Knight est la prochaine série de Marvel Studios pour Disney +. Elle se dévoile aujourd’hui dans une première bande-annonce aussi musclée que sombre. La date de diffusion est fixée au 30 mars prochain.

2021 a été riche en séries Marvel Studios pour Disney+. 2022 ne va pas nous laisser de repos. Moon Knight, la prochaine création du studio, se dévoile aujourd’hui dans une première bande-annonce. Nous avons même une date de diffusion : le 30 mars 2022 !

Dans ce trailer, on peut voir pour la première fois la version Marvel Cinematic Universe du personnage ainsi que son design. Marc Spector, incarné par Oscar Isaac, travaille au British Museum de Londres. Pris de cauchemars et de visions, il semble traqué par une entité mystérieuse (Khonsou, Dieu égyptien de la Lune). Il devra cependant embrasser son curieux destin lorsqu’un méchant (Ethan Hawke) fera son apparition.

Moon Knight, une série sombre qui sort des sentiers battus

Avec cette série, c’est la première fois que le personnage est adapté à l’écran. Inspiré par Batman à ses débuts, Moon Knight a bien vite évolué pour devenir l’un des héros les plus sombres de l’écurie Marvel. Une chose que l’on espère ressentir dans les épisodes.

Moon Knight est une série en six épisodes écrite par Jeremy Slater, déjà derrière The Umbrella Academy. Bien entendu, elle prendra place dans le MCU, ce qui signifie que nous croiserons peut-être d’autres personnages bien connus. A la rédaction, nous mettons une pièce sur Black Knight (The Eternals). Le premier épisode sera diffusé le 30 mars et comme d’habitude, nous en aurons un par semaine tous les mercredis. De quoi faire des debriefs hebdomadaires. Pour le moment, on ne sait pas si une saison 2 est déjà prévue ou s’il s’agira d’un one-shot.

Moon Knight n’est que la première série Marvel prévue pour Disney+ en 2022. Le studio prévoit un programme chargé pour cette année, avec notamment l’arrivée de Ms Marvel, de She-Hulk ou encore de Secret Invasion. Niveau cinéma, nous devrions aussi être gâté, avec un nouveau volet de Doctor Strange, de Thor, de Black Panther ou encore d’Ant-Man. Nous aurons donc de quoi faire après une année 2021 déjà riche en émotions.

VO :

VF :