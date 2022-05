Obi-Wan Kenobi : Dark Vador est de retour dans la nouvelle bande-annonce de la série

Obi-Wan Kenobi est la prochaine série diffusée sur Disney+. A l’occasion du 4 mai, Disney a diffusé une nouvelle bande-annonce pour nous faire patienter. Un trailer plein de surprises qui nous tease un retour de taille.

Nous sommes le 4 mai, la journée dédiée à Star Wars (May the Fourth). Pour Lucasfilm, c'est une occasion idéale pour diffuser la nouvelle bande-annonce de sa série très attendue : Obi-Wan Kenobi.

Il s’agit du deuxième trailer publié par Disney. Celui-ci est court, une minute trente à peine, mais en dit déjà beaucoup. Si vous voulez vous garder la surprise, nous conseillons donc de ne pas le regarder.

Obi-Wan Kenobi tease un retour attendu

Obi-Wan Kenobi nous racontera l’histoire du chevalier Jedi éponyme. Ewan McGregor, qui a incarné le personnage dans la prélogie, reprend la bure pour l’occasion. Dix ans après la destruction de l’Ordre (Episode III), Ben s’est exilé sur Tatooine, protégeant de loin le jeune Luke Skywalker.

Cependant, sa retraite est loin d’être paisible. En plus des frictions qui existent avec Owen Lars, Obi-Wan est pourchassé par les Inquisiteurs. Pour rappel, ces Sith agissent directement sous les ordres de Dark Vador et ont pour objectif d’éliminer les derniers Jedi. Nous avons déjà pu les voir dans la série Rebels ainsi que dans le jeu Fallen Order. Ici c’est le personnage de Moses Ingram (Reva) qui est particulièrement mis en avant.

Mais ce qui marque vraiment dans cette bande-annonce, c’est l’apparition DU personnage attendu par tous : Dark Vador en personne, toujours joué par Hayden Christensen. La série nous promet en effet un duel supplémentaire entre les deux personnages, qui viendra s’ajouter à ceux de La Revanche des Sith et d’Un Nouvel Espoir.

La série Obi-Wan Kenobi sera composée de six épisodes. Les deux premiers seront disponibles sur Disney+ le vendredi 27 mai. Ensuite, nous en aurons un une fois par semaine. Après Obi-Wan Kenobi, Disney + prévoit de nombreuses séries dans les mois et années qui viennent. Nous aurons bien entendu la suite des aventures du Mandalorien, mais aussi une série sur Cassian Andor, sur Ahsoka Tano ou encore une série sur les Sith, The Apprentice.

La hype est à son comble.