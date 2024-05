Disney+ : cette nouvelle série Star Wars arrive le 4 mai pile au bon moment

A l'occasion du 4 Mai, la journée mondiale Star Wars, Disney+ va accueillir une toute nouvelle série animée sur sa plateforme. Mais ce n'est pas tout, puisque la firme aux grandes oreilles promet également de nombreuses animations et évènements. On fait le point ensemble.

Comme vous le savez probablement, nous serons le 4 mai 2024 ce samedi. Une date importante pour tous les fans de galaxie lointaine, très lointaine, puisque nous célébrons le 4 mai la Journée Mondiale Star Wars.

Pour l'occasion et chaque année, Disney (l'actuel propriétaire des droits de la saga de George Lucas) organise divers évènements pour rendre hommage à cet univers adoré par des millions de fans à travers le monde. Les abonnés Disney+ vont notamment pouvoir découvrir dès ce samedi 6 avril une toute nouvelle série animée Star Wars, à savoir Tales of the Empire.

Une toute nouvelle série pour célébrer la journée mondiale Star Wars

Après Tales of The Jedi sorti en 2022, qui racontait les origines du Comte Dooku et d'Ahsoka Tano, Tales of The Empire va “embarquer le spectateur dans un voyage au sein du redoutable Empire galactique” à travers le regard de deux guerriers vivants à des époques différentes qui vont progressivement basculer vers le côté obscur de la Force.

On découvrira tout d'abord l'histoire de Morgan Elsbeth, une jeune femme rongée par la colère après le massacre de son clan, les Soeurs de la Nuit, par le Général Grievous lors de la Guerre des Clones. Elle finira par devenir une puissante alliée de l'Empire, et une redoutable opposante à Ahsoka Tano. Ensuite, les spectateurs vont assister au destin funeste de Barris Offee, ancienne chevalier Jedi désavouée pour avoir orchestré un attentat meurtrier au Temple Jedi. Emprisonnée par Anakin Skywalker lui-même, elle deviendra à l'avènement de l'Empire une soeur inquisitrice sous les ordres de… Dark Vador.

Du Lego et un nouveau comics pour les fans de Kal Kestis

Bien entendu, la firme aux grandes oreilles a prévu d'autres joyeusetés pour cette journée mondiale Star Wars édition 2024. Du 3 au 4 mai, les fans vont pouvoir se rendre au Grand Rex à Paris pour un concert évènement reprenant les mélodies iconiques de John Williams. En parallèle, Lego (un partenaire historique de la saga) a lancé le festival du film de 25 secondes Lego Star Wars. Sur la chaîne Youtube officielle du constructeur, vous pourrez découvrir de nombreux court-métrages réalisés avec notamment des… Lego Star Wars évidemment.

Enfin, un nouveau comics baptisé Star Wars : Jedi Battle Scars sera disponible à la vente dès ce 4 mai. Ce récit inédit met en scène le Jedi Cal Kestis et l'équipage du Mantis, des personnages introduits dans les excellents jeux Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Pour rappel, la série très attendue Star Wars : The Acolyte doit débarquer sur Disney+ le 4 juin prochain.