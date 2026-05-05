Le pack MacBook Neo + AirPods 4 est à prix cassé pour le dernier jour des French Days, vite !

Les produits Apple sont enfin abordables en 2026. Et c’est encore plus le cas avec cette promotion. Mais attention, elle se termine ce soir ! Pour le dernier jour des French Days, Cdiscount vous propose le pack MacBook Neo + AirPods 4 pour seulement 714 euros. On vous explique tout !

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Les French Days se terminent déjà ! Depuis le 29 avril, c’est la déferlante d’offres promotionnelles en France. Si vous n’avez pas encore eu le temps d’en profiter pour vous équiper sans vous ruiner, c’est le moment de passer à l'action sous peine de s’en mordre les doigts demain matin. En effet, toutes les offres en cours se terminent ce soir à minuit.

Pour vous rattraper, nous avons sélectionné pour vous une chouette promotion sur l’un des ordinateurs portables les plus recherchés en 2026 : le MacBook Neo. En effet, ce nouveau MacBook est très apprécié pour son prix de vente mini de seulement 699 euros. Et si on vous disait que pour seulement 15 euros de plus, vous pouvez vous offrir des AirPods 4 ? C’est sur Cdiscount que ça se passe avec le pack MacBook Neo + AirPods 4.

Normalement, cela vous coûterait 848 euros pour vous offrir ces deux produits. Mais ils sont affichés bien moins chers sur Cdiscount à 739 euros. Et en ajoutant le code promo COCORICO25 au moment de votre achat, le prix chute à seulement 714 euros. Cela représente donc une belle réduction de 134 euros au total. En plus, la livraison est offerte !

MacBook Neo + AirPods 4 : le pack Apple pas cher qu'il vous faut !

Apple a frappé un grand coup en mars dernier en sortant le MacBook Neo, son modèle d’ordinateur portable vraiment pas cher. Malgré son prix mini, le MacBook Neo conserve le prestige des autres modèles avec son design et ses finitions premium.

Si Apple a réussi à faire baisser autant le prix du MacBook Neo, c’est en réutilisant la puce A18 Pro qu’on trouvait dans les iPhone 16 Pro. Associée à 8 Go de RAM, elle permet une utilisation fluide de macOS. En ce qui concerne l’affichage, on profite d’un bel écran Liquid Retina de 13 pouces avec une définition de 2 408 x 1 506 pixels et une luminosité de 500 nits.

L’autonomie est aussi excellente avec jusqu’à 16 heures d’utilisation entre chaque recharge. Enfin, vous disposez d’une webcam FaceTime HD 1080p et de deux microphones avec réduction des bruits de fond pour faire des appels visio dans les meilleures conditions. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet du MacBook Neo. Dans ce pack, vous trouvez aussi les excellents AirPods 4.