Samsung Galaxy : cette annonce fait craindre le pire pour le prix des smartphones abordables du constructeur

Samsung vient d'officialiser l'arrêt de la production de la mémoire LPDDR4 et LPDDR4, au profit de la nouvelle génération de RAM. Autrement dit, les smartphones entrée et milieu de gamme utilisant encore ce standard risquent fortement de voir leur prix augmenter, surtout au vu du contexte.

On n'arrête pas de l'annoncer depuis quelques mois : les prix de nos smartphones risquent fortement d'augmenter à cause de la crise de la RAM (ce qui, en vérité, vaut également pour à peu n'importe quel appareil embarquant de la mémoire). Malheureusement, les dernières nouvelles n'apportent pas vraiment un vent d'optimisme. Il se murmurait déjà depuis plusieurs jours que Samsung prévoit de fermer ses lignes de production de RAM LPDDR4. C'est désormais officiel.

Comme le rapportent nos confrères de SamMobile, les pages dédiées à la mémoire LPDDR4 et LPDDR4X du site Samsung Semiconductor affichent toutes deux le même message : « Ce produit n'est plus commercialisé. ». Le constructeur coréen ne le précise pas, mais la logique veut que ces lignes de production soient désormais réassignées à la mémoire LPDDR5, plus récente, plus rapide, et surtout, beaucoup plus rentable.

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Les smartphones abordables de Samsung vont passer à la RAM LPDDR5, bonne ou mauvaise nouvelle ?

En effet, la RAM LPDDR4 est, vous l'aurez sûrement deviné, surtout utilisée par les entreprises du secteur de l'IA pour leurs datacenters. Elle est donc soumise à une plus forte demande, poussant Samsung à ajuster ses prix en fonction. Faut-il pour autant s'attendre à une hausse des prix des smartphones du constructeur intégrant de la LPDDR5 ? Peut-être pas autant, puisqu'après tout, Samsung chercherait ici à vendre ses smartphones, pas sa RAM.

Reste que les quelques smartphones entrée et milieu de gamme embarquant encore de la mémoire LPDDR4 vont avoir droit à un gros boost de performance. Voilà pour la partie bonne nouvelle. De l'autre côté, difficile d'imaginer que Samsung maintiendra des prix similaires avec cette nouvelle technologie désormais intégrée à ses appareils. Sans compter tous les autres appareils d'autres constructeurs clients de Samsung qui vont eux aussi devoir se mettre à jour.