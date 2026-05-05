105 € de remise sur le Nothing Phone (3a) pour les French Days, mais l’offre ne dure pas

Le Nothing Phone (3a) en version 12 Go/256 Go perd 105 € sur son prix à l’occasion des French Days. Cdiscount le propose à 274 € au lieu de 379 €, mais l’offre expire dans quelques heures.

Nothing Phone (3a)

Le Nothing Phone (3a) est un milieu de gamme qui ne ressemble vraiment à aucun autre. En plus de son design qui sort des sentiers battus, il offre un excellent rapport qualité-prix. En ce moment, il est encore plus abordable sur Cdiscount dans le cadre des French Days, mais l’offre expire ce mardi 5 mai 2026 à 23h59.

Lancé à 379 € dans sa configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Nothing Phone (3a) est affiché à 299 €, ce qui représente déjà une remise honnête. Mais en appliquant le code promo COCORICO25, le prix passe à 274 €. Cela représente une économie totale de 105 €, soit 28% de réduction.

Design original, Snapdragon 7s Gen 3 : un milieu de gamme qui a de la personnalité

Difficile de confondre le Nothing Phone (3a) avec quoi que ce soit d'autre. Comme tous les smartphones de la marque, il se démarque par son dos en verre transparent qui laisse entrevoir le fameux Glyph Interface, trois bandes LED qui ont différents rôles. Elles servent notamment de voyants de notification, d’indicateur de niveau de batterie et peuvent s’allumer pour éclairer légèrement un sujet quand vous prenez une photo en basse lumière.

Le Nothing Phone (3a) embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 3 gravé en 4 nm, associé ici à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette configuration offre une bonne fluidité au quotidien et gère les jeux peu gourmands sans broncher, avec une gestion thermique efficace.

L'écran AMOLED de 6,77 pouces est en définition Full HD+ (2392×1080 px), avec un pic de luminosité à 3 000 nits et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

La partie photo repose sur trois capteurs : un principal de 50 MP (f/1,9), un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2x et un ultra grand-angle de 8 MP. La polyvalence du bloc photo est l’une des forces du Nothing Phone (3a). Pour un smartphone à moins de 400 €, voire moins de 300 € en promotion, la présence d’un téléobjectif est rare.

La batterie de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide à 50 W. Comptez environ une heure pour une charge complète. Enfin, le smartphone bénéficie d’une certification IP64, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et aux projections d'eau. De quoi survivre à une averse, mais pas à une immersion.


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