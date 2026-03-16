Microsoft change ses plans et retire certaines fonctions Copilot de Windows 11

Microsoft multiplie les fonctions liées à l’intelligence artificielle dans Windows 11. Cette stratégie ne fait pourtant pas l’unanimité chez les utilisateurs. Face aux critiques, certains projets pourraient finalement disparaître.

Windows 11 Microsoft IA Copilot

Depuis plusieurs mois, Microsoft renforce l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses logiciels. L’assistant Copilot occupe désormais une place importante dans Windows 11, mais aussi dans la suite Microsoft 365. L’entreprise veut faciliter certaines tâches et permettre aux utilisateurs d’interagir plus facilement avec leurs applications. Cette stratégie repose sur l’idée d’un système capable d’aider l’utilisateur directement dans ses actions quotidiennes.

Dans ce contexte, Microsoft ajoute régulièrement de nouvelles fonctions à Copilot. L’application disponible sur Windows a récemment reçu plusieurs améliorations destinées à la rendre plus pratique. Il est par exemple possible d’ouvrir directement des pages web depuis l’interface afin de les analyser ou de les résumer. L’entreprise travaille aussi sur des outils capables d’envoyer des captures d’écran à l’intelligence artificielle pour les analyser. Mais ces nouveautés arrivent dans un climat plus tendu, notamment après la polémique autour de la fonction Recall et les inquiétudes liées à la vie privée.

Microsoft abandonne l’intégration de Copilot dans les notifications et les paramètres de Windows 11

Selon Windows Central, Microsoft aurait décidé d’abandonner plusieurs fonctions Copilot annoncées pour Windows 11. L’une des idées consistait à intégrer l’assistant directement dans les notifications du système. Dans ce scénario, certaines alertes auraient pu afficher Copilot avec des actions rapides. L’utilisateur aurait par exemple pu ouvrir un fichier ou répondre à un message directement depuis la notification.

Le projet prévoyait également d’ajouter davantage de fonctions Copilot dans les paramètres de Windows. Ces outils auraient permis de modifier certains réglages en utilisant l’intelligence artificielle. Finalement, ces fonctions pourraient ne jamais voir le jour sous cette forme. Microsoft semble revoir sa stratégie pour éviter d’intégrer l’IA dans chaque partie du système.

L’entreprise privilégierait désormais une approche plus discrète. Au lieu de centraliser toutes les fonctions sous la marque Copilot, certaines capacités d’IA seraient intégrées directement dans les applications. On retrouve par exemple la recherche intelligente dans les paramètres ou certaines actions automatisées dans l’explorateur de fichiers. Cette orientation vise à limiter ce que certains utilisateurs décrivent comme une surcharge d’intelligence artificielle dans Windows 11, tout en conservant les fonctions réellement utiles.


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