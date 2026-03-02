Microsoft craque : si vous n’aimez pas Copilot , vous êtes bannis de son serveur Discord

Le week-end a été mouvementé pour les utilisateurs et les modérateurs du serveur Discord de Copilot. Alors que les premiers ont tenté de troller les seconds, la firme de Redmond a décidé de fermer complètement les vannes, provoquant l'incompréhension de tout le monde.

Voilà un bel exemple d'effet Streisand. Si vous êtes utilisateur de Windows 11, il y a de fortes chances pour que Copilot vous tape sur les nerfs. En plus d'utiliser vos données personnelles par défaut, l'IA de Microsoft s'invite partout — absolument partout. Pas plus tard que la semaine dernière, la firme annonçait que celle-ci s'affichera automatiquement en cliquant sur n'importe quel lien depuis Outlook. Il faut dire que Satya Nadella, PDG de Microsoft, a été très clair en début d'année : 2026 se fera sous le signe de Copilot.

Aussi, les utilisateurs sont bien obligés de trouver des moyens de protester. Cette gronde s'est très vite exprimée par un terme précis : Microslop, contraction de Microsoft et “slop”, ce mot qui désigne les contenus médiocres générés par IA. Sa popularité a vite explosé, jusqu'à être utilisé régulièrement sur le serveur Discord de Copilot. Ce qui, visiblement, n'a pas été au goûts de l'entreprise.

Sur le même sujet — Un problème de programmation permet à l’IA Copilot de lire des emails protégés

Vous n'avez pas le droit de ne pas aimer Copilot chez Microsoft

Au cours des dernières semaines, Microsoft a tant bien que mal tenté de contenir le phénomène sur le serveur Discord en appliquant un filtre sur le terme Microslop. Lorsqu'un utilisateur tentait de l'utiliser, il recevait un message automatique de modération lui indiquant que son message a été bloqué pour raison de “contenu inapproprié”. Piqués au vif, les internautes ont alors tenté de contourner cette nouvelle restriction, en changeant par exemple légèrement l'orthographe du mot.

Un troll pas vraiment au goût de Microsoft qui, ce week-end, a sorti l'arme lourde. Plusieurs comptes utilisant le mot Microslop ont été bannis du serveur, sans pour autant atténuer la colère des utilisateurs. La situation a finalement dégénéré lorsque la firme de Redmond a complètement verrouillé son serveur. Les utilisateurs ne peuvent plus poster sur le serveur, tandis que l'historique des messages a été désactivé. Si l'entreprise souhaitait éviter un scandale, c'est raté.