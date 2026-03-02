Microsoft craque : si vous n’aimez pas Copilot , vous êtes bannis de son serveur Discord

Le week-end a été mouvementé pour les utilisateurs et les modérateurs du serveur Discord de Copilot. Alors que les premiers ont tenté de troller les seconds, la firme de Redmond a décidé de fermer complètement les vannes, provoquant l'incompréhension de tout le monde.

Microsoft Copilot

Voilà un bel exemple d'effet Streisand. Si vous êtes utilisateur de Windows 11, il y a de fortes chances pour que Copilot vous tape sur les nerfs. En plus d'utiliser vos données personnelles par défaut, l'IA de Microsoft s'invite partout — absolument partout. Pas plus tard que la semaine dernière, la firme annonçait que celle-ci s'affichera automatiquement en cliquant sur n'importe quel lien depuis Outlook. Il faut dire que Satya Nadella, PDG de Microsoft, a été très clair en début d'année : 2026 se fera sous le signe de Copilot.

Aussi, les utilisateurs sont bien obligés de trouver des moyens de protester. Cette gronde s'est très vite exprimée par un terme précis : Microslop, contraction de Microsoft et “slop”, ce mot qui désigne les contenus médiocres générés par IA. Sa popularité a vite explosé, jusqu'à être utilisé régulièrement sur le serveur Discord de Copilot. Ce qui, visiblement, n'a pas été au goûts de l'entreprise.

Sur le même sujet — Un problème de programmation permet à l’IA Copilot de lire des emails protégés

Vous n'avez pas le droit de ne pas aimer Copilot chez Microsoft

Au cours des dernières semaines, Microsoft a tant bien que mal tenté de contenir le phénomène sur le serveur Discord en appliquant un filtre sur le terme Microslop. Lorsqu'un utilisateur tentait de l'utiliser, il recevait un message automatique de modération lui indiquant que son message a été bloqué pour raison de “contenu inapproprié”. Piqués au vif, les internautes ont alors tenté de contourner cette nouvelle restriction, en changeant par exemple légèrement l'orthographe du mot.

Un troll pas vraiment au goût de Microsoft qui, ce week-end, a sorti l'arme lourde. Plusieurs comptes utilisant le mot Microslop ont été bannis du serveur, sans pour autant atténuer la colère des utilisateurs. La situation a finalement dégénéré lorsque la firme de Redmond a complètement verrouillé son serveur. Les utilisateurs ne peuvent plus poster sur le serveur, tandis que l'historique des messages a été désactivé. Si l'entreprise souhaitait éviter un scandale, c'est raté.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les Pixel font la sourde oreille après la mise à jour Android 17 Beta

Depuis la mise à jour Android 17 Beta, certains Pixel ne réagissent plus à “Hey Google”. La commande vocale censée lancer Gemini reste sans effet. Les utilisateurs attendent désormais un…

Xiaomi Pad 7 Pro : grosse chute de prix sur la tablette premium, elle passe à 292 € seulement !

Toujours en vente à 531 € sur le site officiel de, la Pad 7 Pro passe à prix sacrifié durant le Choice Day organisé par AliExpress ! En cumulant l’offre…

AliExpress frappe fort pour le Choice Day : voici les vraies bonnes affaires à ne pas rater

AliExpress débute le mois de mars avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. Smartphones, tablettes, objets connectés… les promotions sont très attractives dans…

Votre téléphone pourra capter la 5G dans les ascenseurs grâce à ce nouveau modem de Qualcomm

Perdre le réseau dans un ascenseur pourrait bientôt appartenir au passé. Qualcomm annonce un nouveau modem 5G plus puissant. Il promet une connexion stable même dans les zones difficiles. À…

Xiaomi 15T Pro : l’excellent smartphone conçu avec Leica est en promotion pour le Choice Day !

C’est le Choice Day sur AliExpress ! Pendant une semaine, profitez de promotions sur de très nombreux produits, y compris des smartphones récents comme le Xiaomi 15T Pro. Cliquez ici…

Poco X7 5G : le puissant smartphone est à moins de 190 euros, vite !

Pendant le Choice Day, AliExpress propose de nombreuses réductions très intéressantes. Si vous cherchez un smartphone vraiment pas cher mais tout de même performant, nous avons trouvé pour vous une…

TCL intègre enfin une dalle AMOLED à ses écrans NxtPaper

À l’occasion du Mobile World Congress, TCL annonce l’arrivée de la prochaine génération d’écran NxtPaper. Cette dernière est équipée d’une dalle AMOLED, apportant enfin le contraste, la luminosité et le…

Qualcomm dévoile un processeur pour les accessoires connectés nourris à l’IA

À l’occasion du Mobile World Congress, Qualcomm annonce un nouveau processeur. Mais ce dernier n’est pas destiné aux smartphones. Il s’agit du Snapdragon Wear Elite qui animera des accessoires connectés….

Motorola annonce l’arrivée du Razr Fold en Europe et le prix est salé

Après le succès commercial des dernières générations de Razr, l’arrivée du Razr Fold de Motorola était attendue comme le loup blanc. Doté d’une fiche technique complète et d’un design toujours…

Grosses performances, autonomie exceptionnelle : le Poco X7 Pro 5G est à petit prix (-45%)

Pour moins de 210 €, le Poco X7 Pro offre un rapport qualité-prix percutant pendant le Choice Day d’AliExpress. À ce prix, difficile de trouver plus puissant. Voir ce bon…