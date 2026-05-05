Pour les 20 ans de l’iPhone, Apple prépare une révolution de design encore plus marquante que pour l’iPhone X

On s'approche des 20 ans de l'iPhone, et pour l'occasion, Apple veut nous refaire le coup de l'iPhone X avec un design innovant encore jamais vu sur un mobile.

Dans quelques mois, Apple va lancer ses iPhone 18 Pro. Mais il risque d'être difficile de séduire les utilisateurs avec ces modèles, quand on sait qu'en 2027, l'entreprise devrait lancer des iPhone au design révolutionnaire pour marquer les 20 ans de l'appareil. D'ailleurs, il pourrait ne pas y avoir d'iPhone 19, et on passerait à l'iPhone 20 (ou iPhone XX) à cette occasion, comme l'iPhone X avait succédé à l'iPhone à son époque.

Le leaker Instant Digital a publié des précisions quant à ce qu'on peut attendre de cet iPhone spécial 20ᵉ anniversaire. Il évoque notamment des boutons à semi-conducteurs sur la tranche, qui seraient mieux intégrés dans le cadre du mobile. La source fait savoir qu'Apple multiplie les tests de reconnaissance de pression dans différents scénarios : port de gants, mains mouillées, températures extrêmes et à travers une coque de protection. Une puce à très faible consommation permettrait de détecter la pression même lorsque l'iPhone est éteint.

Un iPhone qui laisse toute la place à l'écran

Une autre nouveauté majeure serait la présence des capteurs Face ID sous l'écran pour laisser tout l'espace disponible à l'affichage. On a vu que des progrès technologiques récents peuvent rendre ce type de fonctionnalité viable, après des essais peu concluants jusqu'ici, chez Samsung par exemple. L'audio serait quant à lui produit par des vibrations sous l'écran également, permettant de se passer de haut-parleur. Tous ces éléments rejoindraient les rumeurs selon lesquelles Apple veut lancer un iPhone tout en verre au design épuré, sans éléments qui dépassent et viennent perturber l'écran.

Cet iPhone 20 serait équipé d'une batterie d'une capacité de 6 000 mAh compatible avec la recharge sans fil inversée, permettant de recharger des accessoires avec l'énergie du mobile. Une fonction qui existe depuis bien longtemps sur Android mais toujours absente chez Apple. L'écran serait protégé par un verre particulièrement résistant aux rayures. Une précédente fuite évoquait aussi un écran incurvé, doté de quatre micro-courbures, une pour chaque coin. Si ce modèle existe, il pourrait s'agir d'une édition spéciale, et pas de l'iPhone 20 Pro.