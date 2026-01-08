Non, la suite Office ne s’est pas transformé en Copilot géant, Microsoft est juste très mauvais en communication

Depuis quelques jours, Internet s'est trouvé une nouvelle raison de s'énerver contre Microsoft. En apparence, tout laisse penser que la firme de Redmond a complètement changé sa suite Office pour en faire une application à la gloire de Copilot. En vérité, il n'en est rien.

Tout le monde en a déjà marre de Copilot, et il est bien difficile de leur en vouloir. Microsoft n'hésite jamais devant la moindre occasion de faire la promotion de son IA maison, et encore moins devant la moindre possibilité de l'intégrer à ses produits déjà existants. La suite Office (ou plutôt, Microsoft 365, mais on y reviendra) n'y fait bien sûr pas exception. Voilà qui explique certainement la colère des utilisateurs qui a éclaté il y a quelques jours.

Tout a commencé lorsqu'une poignée d'internautes ont remarqué un message étrange sur la site de la suite Office. Sur ce dernier, Microsoft écrit : “L'application Microsoft 365 Copilot (anciennement Office)…”. Il n'en a pas fallu plus pour que l'on crie au scandale. Microsoft est en train de transformer toute la suite Office en gigantesque application Copilot ! Sauf que : pas vraiment. En réalité, ce nom ne date pas d'hier.

Sur le même sujet – Vous en avez marre de Copilot ? Trop tard, l’IA débarque sur votre TV et vous ne pouvez pas la supprimer

Non, Office n'est pas soudainement devenu Microsoft 365 Copilot

Petit historique. En 2019, Microsoft lance Office, une application regroupant toutes ses applications du bureautique (Word, Excel, PowerPoint et consorts) ainsi que leurs versions en ligne, censées concurrencer les solutions similaires de Google. En 2022, l'application change de nom et devient Microsoft 365. Vous trouvez cela confusant ? Ce n'est pas terminé. Le 15 janvier 2025, Microsoft 365 devient Microsoft 365 Copilot, marquant ainsi l'arrivée de l'IA dans les applications de la firme.

Autrement dit, Internet a, peu ou prou, un an de retard sur la nouvelle. Ce qui, très franchement, n'est pas étonnant face à une stratégie de communication aussi floue. « Nous n'avons récemment apporté aucune modification au nom de nos applications Office. Word, Excel et PowerPoint, les applications Office de la suite bureautique Microsoft 365, restent inchangées », assure Gareth Oystryk, directeur principal du marketing pour Microsoft 365, à The Verge.

Source : The Verge