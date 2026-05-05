Steam Controller : à peine en rupture de stock, la manette se vend déjà une fortune sur eBay

De manière tout à fait prévisible, il n'aura pas fallu longtemps à Valve pour écouler son stock de Steam Controller. Encore moins surprenants, de petits malins en profitent déjà pour se faire de jolis bénéfices sur eBay.

C'est une histoire qu'on ne cessera sans doute jamais de raconter. À chaque sortie d'un appareil hardware très attendu — à plus forte raison fabriqué par Valve — les stocks s'épuisent en quelques heures, voire quelques minutes. Et à chaque fois, peu de temps après, voilà que, par miracle, de nombreuses annonces de revente fleurissent sur eBay et autres plateformes similaires. À un détail près : il faut désormais débourser au moins 2 fois son prix initial, quand on est chanceux, pour se le procurer.

Une histoire qui s'est donc répétée, sans grande surprise, pour le Steam Controller. Valve a lancé officiellement sa nouvelle manette ce lundi 4 mai, qui s'est aussitôt retrouvée en rupture de stock. Il faut dire que l'attente pour la Steam Machine, le PC de salon annoncé en même temps que l'appareil, est si grande que les joueurs se rabattent sur sa manette en attendant. Il est donc très probable que vous n'ayez pas eu le temps de vous procurer un exemplaire.

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Le Steam Controller se vend déjà à des prix exorbitants sur eBay

Si tel est le cas, on vous conseille de ne pas vous rendre sur eBay si vous ne voulez pas déprimer (ou si vous comptez épargner votre portefeuille). Si à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons trouvé aucune référence du Steam Controller sur la version française du site, ce n'est pas le cas au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Ainsi, comme le rapport Eurogamer, la manette se vend désormais à plus de 150 livres sterling, contre 85 livres pour son prix initial.

La situation n'est guère meilleure au pays de l'oncle Sam où l'on peut trouver des Steam Controller en vente pour 300 dollars, alors que Valve le vend à 99 dollars. Malgré ces prix dépassant tout bon sens, on imagine sans mal que ces manettes trouvent acheteurs. Reste à espérer que Valve a un peu mieux prévu pour le coup pour la Steam Machine.