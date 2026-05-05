One UI 8.5 : la version stable arriverait très bientôt sur les Galaxy S25, cette fois c’est la bonne ?

Après les prévisions ratées du déploiement de One UI 8.5 début mai, une nouvelle fuite redonne espoir quant au lancement imminent de la version stable. La feuille de route pour le Canada a fuité sur les réseaux sociaux, annonçant une date très proche.

On peut dire qu'on l'aura attendu longtemps. La première bêta de One UI 8.5 sur les Galaxy S25 ne date pas d'hier et, depuis, la dernière version de la surcouche Android a eu le temps de se propager sur la quasi totalité des smartphones Samsung compatibles. Sur le Galaxy S25, les utilisateurs en sont déjà à la dixième version bêta, attendant toujours l'arrivée providentielle de la version stable. Pendant un temps, on pensait que l'attente serait désormais terminée, une fuite ayant affirmé que la version stable serait déployée ce 4 mai.

Ce ne fut finalement pas le cas. À ce jour, les propriétaires de Galaxy 25 n'ont pas reçu officiellement One UI 8.5, laissant les utilisateurs de Galaxy S26 la primeur de la dernière surcouche. Mais ne perdez pas espoir. En effet, une autre  fuite vient cette fois annoncer une autre date, qui plus est relativement proche. On doit cette information au leaker CID, qui s'est procuré la feuille de route de Samsung pour le Canada.

Sur le même sujet — One UI 8.5 : Samsung révolutionne son application de retouche d’images dopée à l’IA, voici comment

Voici quand One UI 8.5 devrait (enfin) être disponible

Selon ce document donc, One UI 8.5 serait déployé en version stable ce samedi 9 mai. La mise à jour serait disponible en même temps pour tous les modèles de Galaxy S25, dont le modèle Edge, quand bien même celui-ci n'a pas eu accès à la bêta. Les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip y auraient également droit le même jour. On imagine que les Galaxy S24 et autres modèles sortis la même année ne tarderont pas, à raison de quelques jours tout au plus.

Mais notez toutefois l'usage du conditionnel. Difficile de fait de croire sur parole ce fameux document, de précédentes rumeurs s'étant déjà trompées sur la date exacte de déploiement. Qui plus est, la feuille de route mentionne uniquement le Canada. il se peut qu'il faille attendre encore un peu pour la recevoir dans nos contrées — ou, à l'inverse, que nous y ayons droit plus tôt. Bref, prudence est encore mère de sûreté à ce stade.


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