Entourer pour chercher était déjà l’une des meilleures fonctions d’Android et s’améliore encore

La bien pratique fonction Entourer pour chercher d'Android va désormais prendre en charge plus de contexte pour des réponses plus pertinentes. Google donne la possibilité de joindre une URL ou un PDF à une requête.

Nouveau design Entourer pour chercher Android
Crédit : Google

Les fonctionnalités basées sur l'IA sont devenues légion sur nos smartphones, mais peu sont aussi utiles qu'Entourer pour chercher, qui permet de lancer une requête rapidement sur un élément spécifique affiché à l'écran. Cette option va devenir encore meilleure grâce à l'ajout de nouveaux éléments de contexte. Jusqu'ici, l'utilisateur pouvait joindre une capture d'écran ou donner des informations sous forme de texte. Entourer pour chercher va désormais aussi prendre en charge les URL de sites web et les fichiers PDF.

Cette nouveauté est actuellement en cours de déploiement sur la version bêta 17.18.24 de l'application Google et devrait arriver bientôt pour tous les utilisateurs. La nouvelle fonction d'Entourer pour chercher est nommée “Rechercher avec plus de contexte”. L'application précise que “le contexte disponible, notamment l'URL, le contenu de la page et les documents PDF, sera automatiquement envoyé à Google”. Android Authority explique avoir réussi à soumettre à l'IA une page web via Chrome et un document PDF via Files, mais d'autres apps pourraient être compatibles si vous n'utilisez pas celles de Google.

Entourer pour chercher devient plus complet

L'intérêt est de donner à l'IA plus de contexte en lui faisant analyser le contenu d'un site ou d'un PDF, afin qu'elle puisse répondre plus précisément à la demande de l'utilisateur. Dans certaines situations, Entourer pour chercher ne parvient pas à répondre à nos attentes à cause d'un manque d'informations, cette mise à jour vise à corriger en partie ce défaut. Avant cela, il fallait invoquer Gemini dans Chrome ou Files pour que l'IA intère le contenu d'un site web ou d'un PDF, et les utilisateurs sans compte payant étaient limités. Proposer une telle option dans Entourer pour chercher la rend plus accessible.

entourer pour chercher
Crédit : Android Authority

Entourer pour chercher risque de s'imposer un peu plus comme une référence sur les smartphones Android. Elle s'était déjà bien améliorée il y a quelques mois quand Google a commencé à la propulser par le Mode IA de son moteur de recherche.


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