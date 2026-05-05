Samsung laisse lui-même fuiter des images officielles des Galaxy Z Fold 8 et Wide Fold

Des images officielles du Galaxy Z Fold 8 et du Galaxy Wide Fold ont été découvertes au sein de One UI 9. L'occasion de confirmer leur design déjà aperçu dans de différentes fuites.

galaxy z wide fold

Le doute n'est plus vraiment permis concernant l'existence du futur Galaxy Z Wide Fold. Si vous avez raté la nouvelle, Samsung prépare un nouveau modèle de smartphone pliant, encore plus large (d'où le nom) que le Galaxy Z Fold, et qui devrait être présenté en même temps que les deux autres futurs modèles, le 22 juillet prochain. Cela fait un certain temps que l'appareil fait parler de lui, mais les fuites se sont largement intensifiées ces derniers mois.

Mais voilà qu'une nouvelle preuve vient de tomber. Grâce à nos confrères d'Android Authority, nous avons en effet droit à un nouvel aperçu du smartphone, grâce à des images dénichées au sein de la bêta de One UI 9. Pas encore un rendu officiel donc, mais plutôt une illustration 2D qui vient confirmer les précédentes rumeurs sur le design du téléphone. L'illustration en question correspond ainsi parfaitement aux rendus publiés il y a un peu plus d'un mois.

Samsung confirme par étourderie l'existence du son nouveau smartphone pliant

On retrouve donc un îlot photo inspiré de celui du Galaxy S25 Edge et un aspect global relativement compact. Pour se rendre compte de sa taille, il faut le comparer au Galaxy Z Fold 8. Bonne nouvelle, celui-ci fait également une apparition dans One UI 9. Un rendu similaire a été retrouvé et montre globalement le même design en plus ramassé. Là encore, les fuites concernant son design trouvent confirmation.

Sur le même sujet — L’interface du Galaxy Z Fold Wide a fuité, il veut vraiment se mesurer à l’iPhone pliable

Il n'y a donc plus qu'à attendre la présentation officielle pour découvrir en bonne et due forme ce nouvel arrivant dans la gamme de Samsung. Pour l'heure, les détails concernant sa fiche technique sont encore maigres. Mais une chose est sûre, le Wide Fold n'arrive pas par hasard : il vient concurrencer directement l'iPhone Ultra, le premier smartphone pliable d'Apple qui sortira quant à lui en septembre.


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