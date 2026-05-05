Logitech MX Keys Mini : le clavier compact passe à 48 € au lieu de 119 €, c’est un prix sacrifié !

Pour le dernier jour des French Days, le Logitech MX Keys Mini est de retour à prix cassé sur Amazon ! Vous pouvez ainsi vous l’offrir à 48,69 € au lieu de 119 € grâce à un code éphémère. Attention, l’offre expire ce soir, on vous explique tout !

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Les promotions des French Days de printemps se terminent ce soir. Durant cet évènement qui se déroule cette année du 29 avril au 5 mai, de nombreux sites de e-commerce cassent les prix des produits high-tech. Alors qu’il était en rupture de stock, le clavier compact Logitech MX Keys Mini est de retour à petit prix sur Amazon.

Normalement en vente à 119 €, cet excellent clavier profite actuellement d’une triple baisse de prix. En effet, il est affiché à seulement 64,99 €, mais ça n’est pas tout ! Grâce au code PRIME15 qui vous donne 15 € de réduction dans le panier si vous êtes membre Prime ou FRENCHWEEK10 qui vous permet d’avoir 10 € de réduction pour les clients non-Prime, le clavier chute à 49,99 €. Amazon vous offre en plus 1,30 € au moment de passer la commande. Le clavier passe alors à 48,69 € seulement !

Quelles sont les caractéristiques du Logitech MX Keys Mini ?

Malgré sa petite taille, le Logitech MX Keys Mini un tout d’un grand. Ce clavier compact est compatible avec l'avantage d'être compatible avec les systèmes Apple macOS, iOS, Windows, Linux et Android. Vous pouvez donc l’utiliser aussi bien sur un PC portable que sur un MacBook, un smartphone ou une tablette.

Le Logitech MX Keys Mini a spécialement été conçu pour vous offrir une frappe agréable grâce à ses touches qui épousent parfaitement le bout des doigts. Les touches sont par ailleurs rétro-éclairées avec une illumination intelligente. Ainsi, la lumière ne s’allume qu’à l’approche de vos doigts et l’intensité s’ajuste en fonction de l’éclairage.

Vous profitez d’une autonomie de 10 jours avec une charge complète ou durant 5 mois avec le rétro-éclairage éteint. Enfin, ce clavier sans fildispose d'une connexion sans fil Bluetooth Low Energy et d'une portée sans fil de 10 mètres.