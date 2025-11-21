Windows 11 : Microsoft renforce encore l’omniprésence de Copilot pour en faire l’assistant idéal (selon lui)

Microsoft renforce encore la présence de Copilot dans Windows 11. L’Explorateur de fichiers accueille une nouvelle intégration de Microsoft 365 Copilot et un nouveau bouton, tandis qu’un assistant d’écriture universel débarque.

Microsoft mise tout sur l’IA pour l’avenir de Windows, mais pas n’importe laquelle : la sienne, Copilot. Pour encourager son adoption, la firme de Redmond combine plusieurs stratégies : elle n’hésite pas à forcer un peu la main des utilisateurs, mais privilégie d’autres fois des approches plus subtiles.

Comme si son IA n’était pas déjà assez présente dans l’Explorateur de fichiers, Microsoft teste actuellement une nouvelle option. Et ce n’est pas tout : la firme de Redmond introduit même un assistant d’écriture universel. Voici ce que ça change.

Microsoft impose toujours plus Copilot dans Windows 11

Actuellement, il existe déjà une option Demander à Copilot dans l’onglet Accueil de l’Explorateur de fichiers, mais elle apparaît seulement dans un menu lorsque vous faites un clic droit sur un document. Bientôt, il vous suffira de passer la souris sur les fichiers récents pour que s’affiche la nouvelle option baptisée « Demander à Microsoft 365 Copilot ». Cliquer dessus vous permet d’envoyer le fichier désiré à l’application Microsoft 365 Copilot afin d’obtenir rapidement des informations ou un résumé de son contenu, sans même avoir à quitter votre environnement actuel.

Quelle est la différence ? La première option est pensée pour une interaction classique, tandis que la nouvelle est conçue pour mieux gérer les fichiers Office. Quoi qu’il en soit, l’intégration reste très proche : c’est ChatGPT qui sous-tend ces deux fonctions – ce qui n’empêche pas Edge de vous espionner pour s’assurer que vous utilisez Copilot plutôt que le chatbot d’OpenAI. Pour l’intégration de Microsoft 365 Copilot à l’Explorateur de fichiers, on ignore si le traitement des données se fait en local ou si elles sont envoyées dans le cloud Microsoft – bien que nos confrères de Windows Latest misent plutôt sur la seconde option.

À cette nouveauté en cours de test s’ajoute une icône de dossier inédite dans Accueil : cliquer dessus ouvre l’emplacement du fichier directement depuis cet onglet. Ces deux nouvelles options s’adresseront à tout le monde d’Intel à AMD, en passant par Snapdragon.

Dernière nouveauté en développement : Microsoft introduit un assistant d’écriture universel alimenté par l’IA. Une fenêtre apparaît lorsque vous écrivez sur un site web et il vous propose de corriger et d’améliorer automatiquement le texte ou de le réécrire dans un ton différent (amical, concis, professionnel…). Cet assistant vient remplacer Microsoft Editor, abandonné par la firme de Redmond, et l’assistant d’écriture d’Edge (qui était le seul à en intégrer un jusqu’à présent). Au début, cette fonctionnalité sera réservée aux PC Copilot+ (et nécessitant une NPU).