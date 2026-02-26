Outlook : Microsoft a trouvé un nouveau moyen hyper intrusif de vous forcer à utiliser son IA Copilot

Microsoft veut absolument que vous aimiez son IA Copilot et compte bien pour cela vous forcer à l'utiliser contre votre gré. D'ici quelques mois à peine, une nouvelle fonctionnalité d'Outlook pourrait faire en sorte que vous n'ignoriez plus l'intelligence artificielle.

Outlook

Avez-vous entendu parler de Copilot ? Non ? Vous êtes sûrs ? C'est bien dommage, parce que Microsoft se plie en quatre pour que quelqu'un, n'importe qui, se décide enfin à utiliser son intelligence artificielle. À sa décharge, la firme de Redmond ne fait que suivre la tendance de tous les grands de la tech depuis quelques années — à ceci près qu'elle n'hésite pas à employer les grands moyens, quitte à se montrer parfois légèrement intrusive.

En 2025, Microsoft nous avait prévenu : Copilot allait progressivement s'insérer un peu partout dans sa suite de bureautique, dans l'espoir de devenir indispensable. Aujourd'hui, nous avons un aperçu de ce qui sera probablement la prochaine étape pour Outlook. Découverte par nos confrères de Neowin, celle-ci risque fort d'agacer tous les utilisateurs qui n'en peuvent plus de voir Copilot partout.

Microsoft va vous forcer à utiliser Copilot depuis Outlook

L'idée est simple : lorsque vous cliquerez sur un lien depuis un mail sur Outlook, Copilot se lancera automatiquement dans votre navigateur pour “offrir” un résumé par IA de la page que vous venez d'ouvrir. On retrouvera également dans ce panneau latéral des réponses aux questions posées par la page en question, ou encore des conseils sur la manière de naviguer sur le site. Mais rassurez-vous : Microsoft assure que cela ne perturbera en rien votre expérience.

Sur le même sujet — Cette mise à jour de Windows 11 casse Outlook, voici les solutions pour régler le problème

Bien que la firme ne fournit à l'heure actuelle aucun moyen d'éviter d'avoir à se farcir cette fonctionnalité, il existe un moyen simple de la contourner : ne pas utiliser Edge. En effet, le navigateur est le seul à proposer une intégration aussi poussée de Copilot via son panneau latéral. Si vous avez configuré un autre navigateur par défaut, vous devriez donc être préservé de cette intrusion de Copilot dans votre quotidien. Pour les autres, Microsoft indique viser un déploiement de la fonctionnalité d'ici le mois de mai.


