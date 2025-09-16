Voici comment l’Europe empêche Microsoft d’imposer son IA sur nos PC

Microsoft prépare une mise à jour inattendue pour les utilisateurs de Windows. Une nouvelle application liée à l’intelligence artificielle sera bientôt installée automatiquement. Mais une région du monde échappe, pour l’instant, à cette décision.

Les outils d’intelligence artificielle sont déjà présents dans de nombreux appareils du quotidien. Sur les iPhone, l’application ChatGPT est directement intégrée à iOS 18 via Siri. Sur les PC, Windows 11 a introduit le bouton Copilot dans la barre des tâches. Et certains modèles récents, appelés Copilot+ PC, sont même conçus spécialement pour utiliser l’IA en local. Microsoft continue d’étendre ses outils intelligents, notamment dans la suite Microsoft 365, en y ajoutant des fonctions capables de résumer des documents, rédiger des mails ou créer des présentations automatiquement.

Dans cette dynamique, Microsoft annonce l’installation automatique et forcée d’une nouvelle application appelée “Microsoft 365 Copilot”. Ce programme apparaîtra dans le menu Démarrer de Windows et regroupera toutes les fonctions IA des logiciels Word, Excel ou PowerPoint. Cette mesure concerne uniquement les utilisateurs situés en dehors de l’Espace économique européen, à partir d’octobre 2025.

Microsoft déploie de force l’application Copilot 365, mais pas en Europe grâce au RGPD

L’Europe échappe à cette installation automatique à cause de sa législation plus stricte. Le RGPD impose un consentement clair avant l’utilisation de services qui traitent des données personnelles. Et le règlement DMA interdit aux grandes entreprises de préinstaller leurs applications si cela limite la concurrence. Installer Copilot sans demander l’avis de l’utilisateur enfreindrait ces règles. Microsoft a donc choisi d’exclure les pays européens de ce déploiement automatique. C’est une protection juridique importante, qui donne encore le choix aux utilisateurs sur les outils d’IA à activer ou non.

Dans le reste du monde, l’installation commencera en octobre et se terminera à la mi-novembre. Les administrateurs système pourront refuser l’installation via le centre d’administration Microsoft 365, mais ce ne sera pas le cas des utilisateurs standards. En Europe, les utilisateurs gardent encore le contrôle. Ils pourront choisir s’ils veulent activer Copilot ou non. Mais cette exception pourrait être temporaire. Si Microsoft adapte son application aux lois européennes, le déploiement automatique pourrait aussi arriver ici plus tard. Nous restons donc à l’écart pour le moment, mais cette situation pourrait évoluer rapidement.