Windows 11 : Microsoft a enfin compris qu’on ne veut pas de son IA partout

Face aux problèmes rencontrés par Windows 11, Microsoft aurait pris la décision de prendre du recul sur l'IA, pour se reconcentrer sur des fonctionnalités plus essentielles de son OS.

Nous vous rapportions il y a peu que Microsoft a lancé un grand plan d'urgence pour réparer les fondations branlantes de Windows 11. L'éditeur a pris conscience qu'il avait négligé les bases et l'expérience utilisateur de son OS, entre mises à jour buguées, problèmes qui n'ont jamais été corrigés et éléments qui ont bien besoin d'être modernisés. Pour se donner le temps et les moyens de réparer efficacement Windows 11, l'entreprise aurait accepté de ralentir le rythme sur l'intégration de fonctionnalités IA.

Selon Windows Central, Microsoft est en train de faire pivoter sa stratégie en matière d’IA sur Windows 11. La firme voudrait simplifier, voire supprimer, certaines fonctionnalités d’IA qui n'auraient que peu d'intérêt et qui ne sont là que parce que la hiérarchie voulait voir de l'IA partout. Les intégrations Copilot du Bloc-notes et de Paint seraient par exemple en cours d'examen. Microsoft aurait aussi suspendu le développement de nouveaux boutons Copilot pour les applications Windows 11. Il s'agit de mieux prendre le temps de la réflexion et de s'assurer qu'on répond à un véritable besoin avant de mettre de l'IA à tout-va.

Windows 11 recule sur l'IA… pour mieux sauter ?

Cette remise en question de Microsoft pourrait sonner le glas de Windows Recall. L'entreprise estime que cette fonction est un échec d'envergure. Pour rappel, elle permet de retrouver un contenu sur son PC (fichier, site web consulté, vidéo visionnée…) en laissant l'IA scanner son activité en temps réel. Présentée en grande pompe, elle n'a jamais convaincu et a soulevé des craintes en matière de sécurité et de protection des données personnelles. Recall va être remanié de fond en comble et pourrait même changer de nom pour souligner le changement de direction du projet.

L'éditeur semble enfin prendre au sérieux les retours négatifs des utilisateurs, qui ont bien plus besoin d'un Windows 11 stable et performant, qu'un Windows 11 dopé à l'IA. La recherche sémantique par IA, Agentic Workspace, Windows ML et les API d'IA de Windows devraient toutefois continuer d'être développées.