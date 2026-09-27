Mercedes teste une batterie qui pourrait révolutionner la voiture électrique

Le célèbre fabricant allemand Mercedes est en train de tester une nouvelle batterie particulièrement performante. Celle-ci affiche une vitesse de charge impressionnante.

Face à la crise des carburants et à la hausse des prix à la pompe, la voiture électrique est plus que jamais au cœur de l’actualité. D’ailleurs, le gouvernement remet le leasing social au menu, avec des véhicules électriques à 200 € par mois. Mais, comme chacun sait, ces véhicules ne seraient rien sans une batterie digne de ce nom, capable d’assurer une bonne autonomie. Et, mauvaise nouvelle, l’autoroute ruine l’autonomie des voitures électriques, selon une étude.

Heureusement, les fabricants redoublent d’inventivité pour proposer des accumulateurs toujours plus performants. On pense notamment à cette voiture électrique, capable de rouler plus de 2000 km avec seulement une heure de charge. Et justement, dans le domaine de la vitesse de recharge, les choses évoluent vite, très vite. On pense par exemple à CATL et sa batterie Shenxing de troisième génération, qui met moins de 4 minutes pour se charger à 80 %.

Une charge ultra rapide et une meilleure résistance au froid

Mais c’est sans compter sur Mercedes. Si le fabricant allemand est connu pour ses grosses cylindrées thermiques, celui-ci propose également des véhicules électriques depuis plusieurs années déjà. Et l’entreprise est en train de préparer une batterie d’un nouveau genre, aux performances toujours plus impressionnantes.

Dans ce cadre, Mercedes a signé un nouvel accord avec ProLogium, une entreprise taïwanaise spécialisée dans le domaine. Le géant allemand peut donc désormais accéder aux cellules Gen4, et commencer à tester ces dernières.

Selon ProLogium, la Gen4 se veut être une batterie lithium-céramique dotée d’un électrolyte inorganique « superfluidifié ». Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci affiche des caractéristiques hors normes.

Grâce à cette technologie, faire passer la charge de 5 à 80 % nécessiterait à peine six minutes. Mieux encore : le fabricant taïwanais affirme que sa technologie serait particulièrement résistante au froid. Et c’est une excellente nouvelle, quand on sait que l’hiver est le pire ennemi des voitures électriques. Il faudra toutefois être patient avant de pouvoir profiter de ces nouvelles batteries. En effet, Mercedes doit d’abord procéder à divers essais techniques avant de la lancer sur le marché. Patience, donc…

Source : Motor1


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