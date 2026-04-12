Crise du carburant : des voitures électriques à 200 € par mois, le gouvernement remet le leasing social au menu

Le leasing social, qui a permis à de nombreux conducteurs de bénéficier d’une voiture électrique à 100 euros, est sur le point de faire son grand retour. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a en effet annoncé un nouveau plan de location longue durée à moins de 200 € par mois.

La guerre en Iran, accompagnée de la fermeture du détroit d’Ormuz, a provoqué une crise énergétique sans précédent. À la pompe, l’essence affiche un prix parfois supérieur à 2 €, ce qui pose de sérieux problèmes aux conducteurs de voitures thermiques. Face à ce constat, le gouvernement a décidé de remettre en avant les voitures électriques dans l’Hexagone. Dans ce contexte, Sébastien Lecornu veut « transformer notre consommation d’énergie », en relançant notamment le leasing social pour les véhicules électriques.

Ce genre de leasing social n’est pas une nouveauté. En effet, quelques années plus tôt, le gouvernement a déjà lancé ce genre d’initiative. De nombreux conducteurs ont ainsi pu mettre la main sur un véhicule électrique, moyennant un « loyer » de seulement 100 euros par mois dans certains cas. Le leasing social va donc faire son grand retour, mais coûtera aussi deux fois plus cher.

« Deux voitures neuves sur trois devront être électriques »

Il devrait donc bientôt être possible de mettre la main sur un véhicule électrique en location longue durée, et ce, sans apport. Les utilisateurs concernés devront simplement s’acquitter d’environ 200 € par mois, contre 100 € auparavant. Pas moins de 50 000 voitures électriques devraient ainsi être mises à la disposition des Français dans un futur proche, en juin 2026.

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Mais le gouvernement ne compte visiblement pas s’arrêter là. En effet, celui-ci prévoirait de proposer 50 000 véhicules supplémentaires dans le courant de l’année 2026. Ces derniers sont destinés aux « gros rouleurs », tels que les infirmiers à domicile, les artisans ou encore les aides à domicile.

Toutefois, le retour du leasing social devrait être accompagné de certaines restrictions. Parmi celles-ci, on retrouve notamment l’interdiction pure et simple des chaudières à gaz dans les logements neufs, et ce, dès la fin 2026. Le Premier ministre estime par ailleurs que, d’ici 2030, « deux voitures neuves sur trois devront être électriques ».

Toutefois, certains conducteurs n’auront pas la chance de mettre la main sur ces véhicules électriques à bas coût, dont le nombre sera limité. Dans ce contexte, nous vous proposons des applications pour trouver du carburant pas cher.