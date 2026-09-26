Google transforme ses Pixel Watch avec cette mise à jour très attendue

Les Pixel Watch 3, 4 et 5 de Google s’améliorent via une importante mise à jour. Celle-ci apporte son lot de nouveautés, permettant un suivi de santé toujours plus précis.

google pixel watch 5 sur un bras

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Google n’est pas avare en mises à jour. La firme de Mountain View rafraîchit régulièrement ses systèmes, et notamment Android 17, qui a récemment eu droit à une grosse mise à jour de septembre. Et les appareils portables de la marque, les Pixels, ne sont pas en reste. En juillet dernier, une mise à jour vous permettait enfin de quitter la bêta d’Android 17 sans perdre vos données. Celle-ci s’est également attaquée à 5 bugs majeurs affectant les smartphones de la marque.

Mais il ne faut pas oublier les montres connectées de Google, les Pixel Watch. En effet, si l’une des mises à jour était remplie de bugs, d’autres sont plus que bienvenues. On pense par exemple à celle-ci, à l’occasion de laquelle Google a mis un terme à la gestion cauchemardesque des captures. Plus récemment, la Pixel Watch de Google a gagné de nouvelles fonctions de paiement et de sécurité.

Des fonctionnalités entraînées avec des milliards de données

Et ce n’est pas fini. En effet, le géant du numérique vient de déployer une nouvelle mise à jour, qui concerne la Pixel Watch 3, la Pixel Watch 4 et la Pixel Watch 5. Tout d’abord, les utilisateurs peuvent désormais suivre les tendances de leur tension artérielle, ainsi que leur résistance à l’insuline, selon Google.

Concernant ces deux nouvelles fonctionnalités, la firme de Mountain View se veut rassurante. En effet, celle-ci affirme que plus d’un millier de milliards de données ont été recueillies auprès de plus de 5 millions d’utilisateurs. Et les chiffres sont tout aussi impressionnants en ce qui concerne la mesure de la tension artérielle. La fonctionnalité aurait été développée à partir de plusieurs milliards de minutes de données brutes.

De plus, les Pixel 4 et 5 bénéficient d’un système de détection des urgences respiratoires. Cette technologie est disponible notamment en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni et… en France. Par ailleurs, les dernières montres connectées de Google peuvent surveiller la qualité de la respiration pendant le sommeil, et vous proposer un rapport détaillé à votre réveil.


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