GTA 6 sur smartphone ? Un ancien développeur de Rockstar lâche une information surprenante

Le prochain volet de la saga Grand Theft Auto pourrait un jour être en mesure de tourner sur votre smartphone. C’est en tout cas ce que laisse entendre un ancien développeur de Rockstar Games.

Après des années d’attente et de multiples reports, le jeu le plus attendu de la décennie pointe enfin le bout de son nez. Et l’attente de GTA 6 vire parfois à l’obsession, ce couple ayant d’ailleurs pris une décision complètement folle. Mais ça y est, l’attente est bientôt terminée. Et on connaît déjà l’heure précise à laquelle vous pourrez y jouer. Toutefois, quelques inconnues subsistent.

On sait déjà beaucoup de choses quant au prochain volet de la saga. D’ailleurs, le jeu n’est même pas encore sorti qu’une carte complète et interactive est disponible. Par ailleurs, Rockstar promet une radio « nouvelle génération » pour des virées en musique. Mais en ce qui concerne les portages de GTA 6, les choses sont bien moins évidentes.

GTA 6 : pas de portage Switch, mais une version smartphone est-elle prévue ?

Comme prévu, GTA 6 sortira tout d’abord sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Mais les PCistes devront patienter un certain temps avant de pouvoir profiter du jeu en monde ouvert sur leurs machines. En effet, si le boss de Take-Two a laissé entendre que GTA 6 débarquerait bien sur PC, son portage sortirait plus tard que prévu.

Mais Jérémy Hartvick, un ancien développeur de Rockstar Games, vient d’évoquer un portage d’un tout autre genre : celui du smartphone. Celui-ci laisse entrevoir une possible sortie sur téléphone. « S’ils s’en donnent les moyens, vous pourriez jouer à GTA 6 sur votre téléphone, parce que cette technologie existe et a déjà fait ses preuves », a-t-il déclaré.

En revanche, un portage sur Switch 2 semble être bien plus incertain. « Je ne pense pas que cela ait vraiment de sens, car je ne suis pas certain que le public de GTA 6 soit vraiment le même que celui de la Switch », ajoute l’ancien développeur. « Si vous êtes un fan de GTA, vous achèteriez probablement une console sur laquelle GTA sortira. »

Quoi qu’il en soit, GTA 6 sortira officiellement le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.