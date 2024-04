Cette voiture électrique peut rouler plus de 2000 km avec seulement une heure de charge

La Zeekr 001 vient de battre un record du monde pourtant déjà époustouflant. Celle-ci a regagné 546,4 kW de puissance en 11 minutes et quelques de charge. Cela signifie que théoriquement, la voiture serait capable de rouler pendant 2047 km en restant branchée une heure. Bonne nouvelle : elle devrait bientôt arriver en France.

Dans le domaine des voitures électriques, il est monnaie courante de voir les records du monde tomber. Bien souvent, les constructeurs travaillent d’arrache-pied pour améliorer la pièce maîtresse des véhicules : leur batterie. Ainsi, les promesses s’enchaînent et sont à chaque fois plus alléchantes que les précédentes, comme ce constructeur qui prévoit de commercialiser une batterie capable de tenir 1,5 million de kilomètres.

Le dernier record en date a été battu par la Zeekr 001, une berline électrique seulement disponible en Chine et partiellement en Europe. Une fois n’est pas coutume, le record concerne sa batterie, plus précisément son temps de recharge. Pourtant, à première vue, elle ne fait pas mieux que sa principale concurrente dans le domaine, la Li Auto Mega. 11 minutes et 28 secondes pour passer 10 % à 80 % pour la première, contre 10 minutes et 36 secondes pour la seconde.

La Zeekr 001 bat un record de charge très prometteur

Alors, où se trouve le twist ? La Zeekr 001 fait mieux que sa rivale sur un point très précis. En effet, au maximum de puissance, la charge a atteint les 546,4 kW, contre 521 kW pour la Li Auto Mega. Pour vous donner une meilleure idée de ce que cela représente, une telle puissance permet théoriquement à la Zeekr 001 de regagner 2047 kilomètres d’autonomie en seulement une heure de charge. Théoriquement.

Car la voiture ne surpasse pas encore la Nio ET7, capable de rouler plus de 1000 km sur une seule charge. Sur son site, Zeekr annonce 620 km d’autonomie pour sa berline électrique. Ne songez donc pas à parcourir ces 2047 kilomètres d’une traite. Il faudra vous arrêter au moins trois fois sur le trajet, l’avantage étant que les pauses ne seront pas très longues compte tenu de la vitesse de charge.

Mais il y a un autre hic. Pour atteindre ces performances records, Zeekr a utilisé une combinaison bien précise de batterie et de borne de recharge. La première ne devrait pas trop poser de problèmes. Il s’agit de la Shenxing de CATL, que l’on retrouve par ailleurs sur Xiaomi SU7. Mais cette dernière nécessite 30 minutes de charge pour atteindre 80 % d’autonomie. Pourquoi ? Parce que l’architecture de la batterie n’est pas la même.

En effet, la Xiaomi SU7 dispose d’une batterie Shenxing de 400 volts, tandis que la Zeekr 001 est équipée d’une batterie 800 volts. Mais ce n’est pas tout, puisque la borne de recharge joue également un rôle prépondérant. Zeekr a utilisé sa propre technologie de borne 800 kW. C’est là où le bât blesse : si le réseau se développe en Chine, il est encore complètement absent sur le sol européen.

Conclusion : il faudra attendre encore un peu, du moins de notre côté du globe, pour profiter de telles performances. Mais, espérons-le, peut-être pas trop longtemps. En effet, le constructeur chinois a confirmé à nos confrères de Frandroid que la Zeekr 001 sortira bien un jour en France. Notez que nous parlons ici de la dernière version de la voiture électrique. Le premier modèle, quant à lui, roule d’ores et déjà dans certains pays européens.