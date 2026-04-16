Voiture électrique : une batterie solide produite en masse dès 2026, la Chine est confiante

Greater Bay Technology, entreprise chinoise à la pointe sur les batteries solides, vise une production industrielle courant 2026. Après des années de “teasing”, cette technologie révolutionnaire arriverait enfin dans des voitures électriques facilement accessibles.

Batterie solide GBT
La batterie solide de GBT / Crédits : Greater Bay Technology

Des années que l'on en parle sans jamais les voir sur les routes. Ou plutôt dans les voitures électriques qui, elles, sont sur les routes. Les batteries solides, véritable bond technologique qui marquera le secteur de l'automobile propre, se font attendre. Pourtant ce ne sont pas les entreprises sûres de pouvoir les proposer rapidement qui manquent. Mais dans les faits, force est de constater qu'à part des promesses, nous n'avons rien de concret à nous mettre sous la dent.

Sauf si le fabricant chinois Greater Bay Technology (GBT) tient la sienne. Il est loin d'être un inconnu dans le domaine. En 2024, la firme établit le record du monde de “la technologie de recharge la plus rapide pour les véhicules électriques” avec une batterie capable de passer de 0 à 80 % en 7 minutes 30. Et aujourd'hui, GBT annonce que le premier exemplaire de sa batterie solide est sorti des lignes de production.

La batterie solide du fabricant GBT est prête pour la production de masse

C'est une étape très importante, celle qui permet de passer des tests en laboratoire à l'industrialisation du produit. L'objectif de GBT est déjà fixé : sortir “la première batterie solide au monde pouvant être produite en série” et en équiper des véhicules en 2026. Sauf imprévu, toutes les conditions sont réunies pour que le fabricant parvienne à l'atteindre. Beaucoup d'automobilistes et de constructeurs attendent ça avec impatience.

Lire aussi – La première moto au monde à batterie solide entre en production, ses performances sont folles

Rappelons que les batteries solides présentent de nombreux avantages comparées à celles d'aujourd'hui, qui utilisent des électrolytes liquides. Leur autonomie est supérieure (1 000 km pour celle de GBT), elles se rechargent aussi vite, si ce n'est plus rapidement, elles ont une meilleure durée de vie et leur coût de production est moindre, ce qui devrait baisser le prix des véhicules équipés. Ajoutons qu'elles sont aussi plus compactes, ce qui permet à la fois d'alléger la voiture et de gagner de la place pour le reste.

Source : NE-Time


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ne scannez pas le QR code sur ce colis : c’est encore une nouvelle arnaque ! Voici comment vous protéger

Les pirates s’adaptent à nos habitudes pour élaborer les modes opératoires de leurs arnaques. L’une des dernières en date associe colis et QR code. On vous explique dans cet article…

-43% sur le Redmi Note 15 5G : le smartphone Xiaomi est à prix mini

Apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, le Redmi Note 15 5G devient encore plus abordable grâce à une remise de 43%. Pour seulement 172 €, la version 256 Go du…

Ces grands médias effacent leur propre histoire du web, et l’IA en est la seule coupable

De grands médias choisissent d’effacer leur propre trace du web pour se protéger de l’IA. Vingt-trois organisations ont déjà franchi le pas, dont certains des titres les plus influents au…

IA

Le vent solaire « lent » mérite-t-il encore son nom ? Une étude révèle qu’il est 4 fois plus rapide que prévu

Observer l’Univers, c’est un peu comme augmenter de niveau dans un jeu vidéo. Au fur et à mesure que l’on monte en compétences et perfectionne ses instruments, l’on (re)découvre des…

Ralentissements, déconnexions, NordVPN est devenu une catastrophe sur macOS, une mise à jour est en préparation

La dernière version de NordVPN sur macOS souffre de nombreux problèmes, entre ralentissements de l’interface et déconnexions intempestives. Un correctif doit arriver bientôt. NordVPN est l’un des meilleurs fournisseurs de…

L’IA de votre smartphone va recommander des poses quand vous prenez des photos

Selfie ou portrait, vous ne savez pas quelle pose adopter quand vous prenez une photo ? L’IA va se charger de vous proposer des suggestions. En panne d’idée au moment…

Amazon lance un nouveau Fire TV Stick HD, très pratique pour les voyages

Amazon lance un nouveau Fire TV Stick HD, plus compact et plus léger. Il s’alimente aussi directement par le port USB du téléviseur, sans adaptateur secteur supplémentaire. Cette particularité en…

TV

Galaxy Tab S11 Ultra : ces 2 offres cumulables cassent le prix de la meilleure tablette Samsung

Si vous souhaitez vous offrir la meilleure tablette Android du moment, vous êtes au bon endroit et vous allez pouvoir profiter d’une belle surprise. En effet, la Galaxy Tab S11…

iPhone 17e : l’iPhone pas cher est encore moins cher avec ce code qui expire dans quelques heures !

Quand on cherche à s’offrir un iPhone récent pas cher, le choix se porte immédiatement sur l’iPhone 17e qui est vendu par Apple pour 719 €. Mais jusqu’à ce soir,…

Xiaomi Robot Vacuum X10 : l’aspirateur passe à prix sacrifié, mais c’est bientôt la fin de l’offre !

Vous cherchez un aspirateur robot efficace, mais vous attendez une belle offre pour vous équiper à petit prix ? Normalement en vente à 299,99 €, le Xiaomi Robot Vacuum X10…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.