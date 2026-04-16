Voiture électrique : une batterie solide produite en masse dès 2026, la Chine est confiante

Greater Bay Technology, entreprise chinoise à la pointe sur les batteries solides, vise une production industrielle courant 2026. Après des années de “teasing”, cette technologie révolutionnaire arriverait enfin dans des voitures électriques facilement accessibles.

Des années que l'on en parle sans jamais les voir sur les routes. Ou plutôt dans les voitures électriques qui, elles, sont sur les routes. Les batteries solides, véritable bond technologique qui marquera le secteur de l'automobile propre, se font attendre. Pourtant ce ne sont pas les entreprises sûres de pouvoir les proposer rapidement qui manquent. Mais dans les faits, force est de constater qu'à part des promesses, nous n'avons rien de concret à nous mettre sous la dent.

Sauf si le fabricant chinois Greater Bay Technology (GBT) tient la sienne. Il est loin d'être un inconnu dans le domaine. En 2024, la firme établit le record du monde de “la technologie de recharge la plus rapide pour les véhicules électriques” avec une batterie capable de passer de 0 à 80 % en 7 minutes 30. Et aujourd'hui, GBT annonce que le premier exemplaire de sa batterie solide est sorti des lignes de production.

La batterie solide du fabricant GBT est prête pour la production de masse

C'est une étape très importante, celle qui permet de passer des tests en laboratoire à l'industrialisation du produit. L'objectif de GBT est déjà fixé : sortir “la première batterie solide au monde pouvant être produite en série” et en équiper des véhicules en 2026. Sauf imprévu, toutes les conditions sont réunies pour que le fabricant parvienne à l'atteindre. Beaucoup d'automobilistes et de constructeurs attendent ça avec impatience.

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Rappelons que les batteries solides présentent de nombreux avantages comparées à celles d'aujourd'hui, qui utilisent des électrolytes liquides. Leur autonomie est supérieure (1 000 km pour celle de GBT), elles se rechargent aussi vite, si ce n'est plus rapidement, elles ont une meilleure durée de vie et leur coût de production est moindre, ce qui devrait baisser le prix des véhicules équipés. Ajoutons qu'elles sont aussi plus compactes, ce qui permet à la fois d'alléger la voiture et de gagner de la place pour le reste.

Source : NE-Time