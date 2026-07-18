Plus petit, plus léger, plus efficace : ce moteur électrique ultra-performant pourrait révolutionner les voitures de demain

Les voitures électriques pourraient bientôt bénéficier d’un atout de taille. Un nouveau moteur électrique, baptisé Thunder, affiche des dimensions remarquablement compactes, couplées à des performances impressionnantes.

Moteur Thunder
Crédits photo : Geely

Face à une augmentation massive des prix du carburant, les véhicules électriques n’ont jamais été aussi populaires. De plus en plus de conducteurs choisissent d’abandonner leur voiture thermique au profit du tout électrique, pour le plus grand bonheur des fabricants, et notamment Tesla. Mais, visiblement, ces derniers ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers. En effet, certains fabricants innovent toujours plus afin de garantir des performances optimales.

Qui dit voiture électrique, dit batterie adaptée. Et les fabricants mettent les bouchées doubles pour améliorer le stockage d’énergie à bord de leurs véhicules. L’entreprise chinoise Greater Bay Technology, par exemple, espère produire en masse une batterie solide dès 2026. Le constructeur CATL, de son côté, a dévoilé une batterie qui passe de 10 à 80 % en moins de 4 minutes, ce qui en fait la plus rapide jamais annoncée pour une voiture électrique.

Geely Thunder : le moteur électrique de tous les records

Et pourtant, même les meilleures batteries ne seraient rien sans un moteur électrique adapté. Et là aussi, les fabricants ne cessent d’innover. On a par exemple pu voir un minuscule moteur électrique dépasser la puissance de quatre Tesla Model Y réunies. Et les choses ne font que commencer.

L’entreprise chinoise Geely vient en effet de dévoiler un nouveau moteur électrique particulièrement innovant. Répondant au doux nom de Thunder (« Tonnerre »), celui-ci affiche tout d’abord une remarquable compacité. Il mesure à peine plus de 32 cm de haut, pour un poids total réduit à 75 kg.

Cette compacité a été rendue possible grâce à la suppression de nombreux composants par rapport à un moteur électrique classique. En effet, le fabricant chinois aurait réussi à se passer de pas moins de 180 composants, pour un total de 12 éléments réunis dans un seul boîtier.

Côté puissance, le moteur électrique Thunder délivrerait pas moins de 328 chevaux. Mais l’avancée la plus importante concerne le rendement de l’engin qui, selon Geely, atteindrait 93,8 %. Un tel rendement établirait d’ailleurs un nouveau record industriel pour un moteur électrique de série, selon l’entreprise. Celui-ci devrait faire ses débuts à bord de la berline électrique Galaxy TT de la marque.

Source : Inside EVs


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