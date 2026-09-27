Xiaomi officialise les 18 Pro, Samsung repousse One UI 9, c’est le récap’ de la semaine

Les nouveaux haut de gamme de Xiaomi arrivent en Europe, le lancement de One UI 9 prend un peu de retard, Google Messages prépare une refonte de son moteur de recherche, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Xiaomi a levé le voile sur ses 18 Pro et Pro Max, et Marvel a confirmé l’arrivée de cinq comédiens au casting du prochain Avengers Doomsday. De son côté, Samsung a décalé le lancement de One UI 9 et on a découvert que la mise à jour n’offrira pas ses nouveautés IA à tous ses modèles de smartphones. Enfin, on fait le point sur la refonte du moteur de recherche de Google Messages.

Votre Galaxy aura-t-il droit à toutes les fonctions IA de One UI 9 ?

Après des mois d’attente, Samsung commence doucement le déploiement de sa mise à jour One UI 9, qui fait le plein de fonctions axées sur l’IA. On peut notamment citer l’analyse d’écran en temps réel (Now Nudge), le résumé automatique des appels (Résumé de l’appel) ou le cadrage vidéo intelligent (Ma Cam Suivi). Malheureusement, tout le monde ne pourra pas en profiter. En effet, la marque réserve la majorité de ces nouveaux outils à ses smartphones les plus récents. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste des smartphones éligibles aux nouvelles fonctionnalités IA.

Lire : One UI 9 : votre smartphone Samsung Galaxy a-t-il droit à toutes les nouvelles fonctionnalités IA ?

Google Messages réorganise son interface et sa recherche

Google prépare une refonte de son application Messages pour rendre la navigation plus intuitive et l’utilisation au quotidien plus agréable. Alors que le bouton Gemini passe en haut de l’écran, la barre de recherche descend aux côtés du bouton de nouveau message, qui s’agrandit ou se réduit automatiquement lorsque vous faites défiler les discussions. La page de recherche en profite pour faire peau neuve en affichant des aperçus plus grands pour retrouver facilement les images, vidéos et liens partagés.

Lire : Google Messages s’apprête à faire peau neuve et à introduire une expérience de recherche repensée

Samsung repousse discrètement le lancement de One UI 9

Alors que les propriétaires de Galaxy attendaient l’arrivée de One UI 9, Samsung a revu son calendrier. Lancée en Corée du Sud le 21 septembre, la mise à jour ne sera finalement déployée plus largement que le 28 septembre. Ce léger retard concerne en premier la gamme Galaxy S26, mais les Galaxy S25, Z Fold 7 et Z Flip 7 devraient suivre dans la foulée. Samsung n’a pas donné d’explication pour ce contre-temps.

Lire : One UI 9 : vous devrez finalement attendre un peu plus longtemps que prévu pour installer la mise à jour

Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max se dévoilent avant leur sortie française

Xiaomi a profité du Summit de Qualcomm pour présenter officiellement ses nouveaux Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max. Pour la première fois, la marque va commercialiser sa gamme Pro en dehors de la Chine avant la fin de l’année. Les deux modèles embarquent un double capteur photo Leica de 200 Mpx, une puce Snapdragon gravée en 2nm et une grosse batterie pouvant atteindre 8500 mAh. On retrouve également un écran arrière enrichi par de l’IA générative et un filtre de confidentialité directement intégré à l’affichage principal.

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Hulk et l’équipe de Loki rejoignent le casting d’Avengers Doomsday

Marvel a profité des scènes inédites ajoutées à la fin d’Avengers : Endgame pour officialiser le retour de Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk au casting d’Avengers : Doomsday. La séquence révèle aussi l’arrivée de quatre personnages de la série Loki, à savoir Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero) O.B (Ke Huuy Quan) et la voix de Miss Minutes (Tara Strong). L’équipe du Tribunal des Variations Anachroniques fera ainsi ses premiers pas dans un film du MCU.

Lire : Avengers Doomsday : 5 acteurs rejoignent officiellement le casting, dont un très attendu

Notre test de la semaine

Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro : une station solaire proche de la perfection

La Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro s’impose comme une solution particulièrement convaincante et frôle la perfection. On aime sa puissance, la polyvalence de ses entrées solaires et sa prise off-grid solide. La chauffe est raisonnable, la présence de roulettes est bienvenue et l’application est très intuitive. Attention, la Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro représente un vrai investissement financier et souffre d’un fonctionnement logiciel parfois étrange.

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