Cyberpunk 2077 tourne enfin sur smartphone, et ce n’est que le début

Jouer à des titres exigeants sur votre smartphone pourrait bientôt devenir particulièrement simple. Qualcomm prévoirait en effet d’optimiser ses puces Snapdragon pour améliorer l’émulation.

De nos jours, plus besoin d’un PC surboosté équipé de la puissante — et très coûteuse — RTX 5090 de Nvidia pour jouer. En effet, de nombreux gamers abandonnent les ordinateurs, PlayStation 5 et autres Xbox Series X/S au profit d’un simple smartphone. Et les fabricants l’ont bien compris. Ces derniers proposent certains appareils spécialisés, à l’image du Redmi K90 Max, le smartphone estampillé gaming de Xiaomi.

Toutefois, faire tourner des titres particulièrement exigeants, à l’image de Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 ou encore Black Myth : Wukong, demande d’importantes quantités de ressources. Et, malheureusement, la plupart des smartphones sur le marché sont incapables de prendre en charge la plupart de ces jeux.

Mais les choses pourraient bientôt changer. En effet, Qualcomm prépare la sortie de sa puissante puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Et certains smartphones sont assurés d’être équipés de cette dernière. Mais ce n’est pas tout.

Cyberpunk 2077 tourne à 30 FPS sur smartphone

En effet, Qualcomm prévoirait d’ajouter une véritable prise en charge de DirectX 12 à ses futures puces. C’est en tout cas ce que suggère le youtubeur Geekerwan, qui a partagé son expérience sur la plateforme de streaming de Google.

Celui-ci a pu tester deux jeux particulièrement exigeants, à savoir Black Myth: Wukong et Cyberpunk 2077. Ce dernier, pourtant sorti en 2020, requiert une machine solide, surtout lorsqu’on active le ray tracing / path tracing.

Malgré tout, le youtubeur aurait réussi à obtenir environ 30 images par seconde de manière relativement stable sur les deux titres précédemment cités. Toutefois, il est important de noter que celui-ci utiliserait un appareil de référence destiné aux ingénieurs de Qualcomm, équipé de la très puissante puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Quoi qu’il en soit, de nombreux jeux tournent déjà très bien sur smartphone. On pense par exemple à cet excellent jeu Zelda, qui est maintenant jouable nativement sur Android. Par ailleurs, un ancien développeur de Rockstar a récemment laissé entendre que GTA 6 pourrait un jour sortir sur mobile, rien que ça.