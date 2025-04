Cette nouvelle batterie pourrait régler le plus gros problème des voitures électriques en hiver

L’hiver reste l’un des pires ennemis des voitures électriques. Mais une nouvelle batterie pourrait changer la donne. Des chercheurs américains promettent une recharge ultra rapide, même par des températures glaciales.

Le froid continue de poser de sérieux problèmes aux voitures électriques. En Norvège, un test mené à 5 °C montrait déjà des pertes d’autonomie allant jusqu’à 30 %. Au Canada, dans des conditions plus extrêmes allant de -15 à -7 °C, 14 modèles testés ont affiché des baisses bien plus fortes. La Tesla Model 3, par exemple, a parcouru seulement 255 km au lieu des 584 km annoncés. L’autonomie s’effondre, les recharges durent plus longtemps, et les conducteurs doivent repenser entièrement leurs trajets en hiver.

Pour répondre à ce défi, des chercheurs de l’Université du Michigan, associés à Arbor Battery Innovations, ont mis au point une batterie capable de se recharger en seulement 10 minutes, même à -10 °C. Cette performance repose sur deux éléments clés : une électrode à l’architecture spéciale et un revêtement innovant. Selon les tests de laboratoire, les cellules n’ont montré aucune dégradation notable après une centaine de cycles.

Une électrode 3D et un revêtement ultra-fin protègent la batterie des voitures electriques contre le froid

Le cœur de cette technologie repose sur une électrode à structure 3D, qui permet aux ions de circuler rapidement malgré le froid. Pour améliorer encore la vitesse de déplacement des ions, les chercheurs ont utilisé un laser pour modifier le graphite des anodes. Cela crée des canaux facilitant l’absorption du lithium. Ce procédé peut cependant provoquer un phénomène appelé « lithium plating », où ce dernier se dépose mal, réduisant les performances et augmentant les risques de court-circuit.

Pour éviter ce phénomène, les scientifiques ont ajouté une fine couche protectrice de 20 nanomètres à base de lithium borate-carbonate. Ce revêtement empêche les dépôts indésirables tout en permettant une recharge rapide, même à très basse température. Résultat : la batterie atteint une charge complète en 10 minutes à -10 °C, sans baisse d’efficacité. Cette avancée pourrait être intégrée aux chaînes de production existantes sans modifications majeures. À terme, elle permettrait aux voitures électriques de rester performantes en hiver, sans compromis sur l’autonomie ni sur le temps de charge.

Source : joule