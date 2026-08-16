Coup de tonnerre chez Porsche : cette berline électrique pourrait bientôt tirer sa révérence

La toute première voiture électrique de Porsche pourrait bientôt tirer sa révérence. En effet, le fabricant allemand s’apprêterait à cesser la production de sa Taycan avant la fin de la décennie.

Avec une essence toujours plus chère, de plus en plus de fabricants se lancent dans la fabrication de véhicules électriques. Et pour cause : l’électrique n’a jamais autant séduit. On pense tout d’abord à Tesla, l’entreprise d’Elon Musk, qui brade sa Model Y en France. On retrouve ensuite le français Renault, qui veut devenir la référence européenne de la voiture électrique. Celui-ci revisite des voitures emblématiques, avec, entre autres, la Renault 5 E-Tech et la Renault 4 E-Tech.

Par ailleurs, Dacia propose un modèle électrique particulièrement abordable, la Spring. Et Renault n’est pas en reste quand il s’agit de proposer des voitures électriques à prix réduits. On pense par exemple à la Twingo électrique à moins de 16 000 €, qui surprend avec ses équipements de série. Toutefois, s’il existe bien évidemment un marché pour les voitures électriques peu chères, les modèles haut de gamme pourraient également se tailler une place de choix.

Porsche Taycan : Porsche va-t-il arrêter de produire sa berline électrique ?

C’est en tout cas ce sur quoi semble avoir misé Porsche, qui a lancé en 2019 sa berline électrique haut de gamme, la Taycan. Celle-ci a connu plusieurs évolutions. La Porsche Taycan 2025, par exemple, veut écraser la Tesla Model S de 1 000 chevaux. Mais, aussi performante soit-elle, la sportive électrique pourrait bientôt disparaître.

En effet, les ventes de la Porsche Taycan seraient en train de baisser, à tel point que le fabricant allemand envisagerait de prendre une décision radicale. C’est en substance ce qu’indique le magazine économique allemand WirtschaftsWoche, cité par Reuters, qui laisse entendre que le constructeur s’apprêterait à cesser la production de sa voiture électrique d’ici 2030.

Quoi qu’il en soit, Porsche n’a ni confirmé ni infirmé cette rumeur. D’ailleurs, il est important de noter que le responsable du programme Taycan, Kevin Giek, a déjà indiqué son intention de faire perdurer sa berline électrique.

« Nous avons un grand intérêt à la conserver comme une gamme automobile à long terme, comme la 911 — comme nous le faisons avec toutes nos gammes », affirme le responsable. « Lorsque nous décidons de lancer une nouvelle gamme de modèles, nous ne pensons pas seulement à la conserver pendant trois ou quatre ans. »